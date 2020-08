Új, 14 éves csúcson az erdőirtás Brazíliában

Brazíliában egyértelműen kikerült az ellenőrzés alól az erdőpusztulás - kommentálta a friss adatokat Marcio Astrini, az Observatorio do Clima, a 30 civil szervezetet tömörítő csoport vezetője, aki szerint az egy év alatt kipusztított erdők valós mérete a később pontosítandó adatok szerint elérheti a 13 ezer négyzetkilométert, ami háromszorosa lesz annak, mint amennyit az érvényben lévő kormányzati klímavédelmi program 2020-ra előirányzott.

