Új forintérmék érkeztek, a közjegyzők előtt tisztelegnek

Azóta a nemperes igazságszolgáltatás megtestesítőjeként áll a közjegyzőség a jogkereső közönség rendelkezésére a „jog vita nélkül” jelmondat szellemében. Az 1949-ben bekövetkezett államosítással a polgári közjegyzőség államivá alakult, de a rendszerváltást követően ismét létrejött a kamarai önkormányzaton alapuló közjegyzőség. Napjaink gazdasági és társadalmi életének fontos tényezőjeként feladata a közhitességi feladatok (fides publica) ellátása és a nemperes igazságszolgáltatás (justitia) pártatlan gyakorlása. Az emlékérmék a közjegyzőség legfőbb szimbólumát, a közjegyzői címert helyezik a fókuszba, valamint tisztelegnek Ökröss Bálint, az 1874. évi közjegyzői törvény előkészítője előtt. Ökröss Bálint (1829-1889) a magyar közjegyzőség kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagja, illetve a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke volt. Nevéhez fűződik a ma is megjelenő Jogtudományi Közlöny 1866. évi megalapítása és kiadása.

A lakáspiacot most élénk keresleti környezet jellemzi, ez 2025-ben fokozódhat, elsősorban a befektetési célú lakásvásárlások irányából.

Kapcsolódó cikk MNB: 2025-ben sem áll le a lakáspiaci pörgés A lakáspiacot most élénk keresleti környezet jellemzi, ez 2025-ben fokozódhat, elsősorban a befektetési célú lakásvásárlások irányából.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!