Újabb csodás adóparadicsomot fedeztek fel maguknak a magyarok

Saint Kitts and Nevis - van, ki e nevet nem ismeri? Egzotikus szigetcsoportól van szó a Karib-tenger térségében, ahol a tenger türkizkék, és a pálmafák árnyékában kényelmesen el lehet szürcsölni egy Cuba Librét. A gondtalanság paradicsoma azonban nem csak a turisták figyelmét kelti fel, a helyi szabályozás vonzó a vagyonukat a nagyvilág szeme elől elrejteni szándékozó vállalkozók számára is.

Igazán vonzó adóparadicsom

A 24.hu összegyűjtötte, hogy Nevis szigetén milyen magyar érdekeltségeket regisztráltak. Bizony, nincs már olyan szeglete e sártekének, ahol ne bukkanhatnánk magyar vagyonkákra. Amelyeket, mint a mágnes, vonzanak a különleges helyi adószabályok.

Nevis akkor került fókuszba, amikor egy dk-s (Demokrata Koalíció) politikushoz, Ráczné Földi Judithoz köthető cégháló egyik szála elvezette ide a sajtót. Ám mint kiderült, más magyar érdekeltségek is szívesen használják Nevist "adóoptimalizációra" (amely legalább annyira szól a vagyon elrejtéséről, mint a minimális vagy még kevesebb adófizetésről). A lap gyűjtése szerint a magyar cégregiszterben több társaság esetében is rátalálni Nevisre, mint a cégek bejegyzési helyére, s az itthoni kézbesítési megbízottak között ismerős nevek is felbukkannak. Például Antal Kadosa Adorjánéra, aki a 24.hu szerint

"egy időben a NER első számú közbeszerzési tanácsadó gurujának számított, a közpénzmilliárdok költésében segédkező Provital Zrt., illetve az Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. máig az ő érdekeltsége. Mészáros Lőrinc jobbkezeként is emlegették, a TV2 Zrt. igazgatóságában ugyanúgy tag volt, mint például a Mátrai Erőművet akkoriban tulajdonló Mátra Energy Holding Zrt. vezető testületében".

Hasonló, kézbesítési megbízotti feladatai vannak más társaságok esetében a Bolevácz és Vörös Ügyvédi Irodának. Bolevácz Évával kapcsolatban azt idézi fel a lap, hogy ő járt el az egykori állami vagyonkezelő-vezető, Szivek Norbert nevében egy sajtó-helyreigazítási ügyben.

További részletek a 24.hu oldalán.