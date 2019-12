Újabb kétes FKF-szerződés, ezúttal tanulmányrendelés indonéziai exportstratégiáról

Megakadt a szemem egy szerződésen amit az FKF kötött novemberben - abban az időszakban amikor a főpolgármester utasította a cégvezetőket, hogy ne nagyon kössenek szerződéseket - írja a Facebookon közzétett bejegyzésében vasárnapi kis szürreálisként Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes.

A megbízás egy tanulmány kidolgozára vonatkozik, amely "Az FKF Nonprofit Zrt. részére hulladékgazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó indonéziai exportstratégia kidolgozása" címet viseli. A szerződésből az derül ki, hogy az FKF megbízott egy céget 11 millió forint plusz ÁFA-ért, hogy 30 nap alatt írjon egy 30 oldalas tanulmányt aminek a szakmai teljesítését a PR és kommunikációs osztály vezetője igazolja le. A műszaki leírás alapján a tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó indonéziai exportstratégia kialakítása.

Nagyon izgalmasan hangzik, alig várom, hogy olvashassam biztosan jól fog hasznosulni. Gondolom valami know-how export lehet, például "hogyan vegyük meg egy évben kétszer ugyanazokat az úttisztító gépeket, második alkalommal drágábban" tudás nagyon értékes lehet máshol is. Főként, ha azt is hozzávesszük, hogy a Budapest- Jakarta távolság légvonalban: 10 351 km, így röpke nettó 13 órás repüléssel ott van az ember - teszi hozzá az FKF üzemeltetéséért is felelős főpolgármester-helyettes.

Mint emlékezhetünk Karácsony Gergely már kezdeményezte az FKF vezérigazgatójának menesztését, mivel a cég a választások után, az új városvezetés tudta nélkül kötött meg egy két évre szóló szerződést. S ha ez nem lett volna elég, ráadásul - ahogy arról elsőkéntaz Mfor beszámolt - a Mészáros Csoporthoz tartozó V-Híd Zrt. tulajdonában álló céggel ütötte nyélbe a 1,5 milliárd forint értékű üzletet.