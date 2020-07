Újra lehet hegyet mászni Nepálban

(via MTI)

A nemzetközi repülőjáratok augusztus 17-től járnak ismét. Acsaja megjegyezte, még nem dőlt el, pontosan milyen intézkedések várnak a külföldről érkezőkre, az illetékesek szerint valószínűleg be kell mutatniuk egy negatív koronavírustesztet és két hétre önkéntes karanténba kell vonulniuk az expedíció előtt.

A hegymászók számára 414 hegycsúcs nyílt meg, a nepáli kormány pedig egyúttal az idegenforgalmat kiszolgáló szállodák, éttermek, túrákat szervező irodák tevékenységét is engedélyezte a gazdaság felpörgetése érdekében.

Mira Acsarja, a nepáli idegenforgalmi hivatal igazgatója csütörtökön jelentette be, hogy a Himalája hegycsúcsait megnyitották és elkezdik az engedélyek kiadását az őszi szezonra, ami szeptember végétől december elejéig tart.

