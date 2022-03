Ukrajna megelőző rakétacsapást mérhet Fehéroroszországra?

Twitter-oldalán számolt be arról a NEXTA - mely a 2020-as fehérorosz kormányellenes tüntetések alatt vált a legfőbb ellenzéki platformmá -, hogy Ukrajna nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a diktátor, Lukasenka intézkedéseire válaszul megelőző rakétacsapást mérjenek Fehéroroszország területére.

#Ukraine does not rule out the possibility of a preventive missile strike on the territory of #Belarus in response to the actions of the dictator.