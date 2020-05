Utódját bírálta Barack Obama

Bírálta a Fehér Házat a koronavírus-járvány kezeléséért Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke helyi idő szerint szombaton a Történelmi Fekete Főiskolák és Egyetemek (HBCU) végzőseinek elmondott beszédében, valamint felhívta a figyelmet a rasszizmus veszélyére is.

A volt elnök leszögezte: a tragédia rámutat a mélyben lappangó egyenlőtlenségekre és az aránytalan terhekre, amelyekkel az Egyesült Államok afroamerikai közösségének meg kell küzdenie, egyebek közt a Covid-19 betegség kapcsán is.

Obama szombaton beszélt az afroamerikai Ahmaud Arbery meggyilkolásáról is. A 25 éves fiatalembert februárban lőtték le kocogás közben Georgiában. A közfelháborodást keltő gyilkosságról készített videofelvételen jól látható, hogy Arberynek egy teherautó próbálja meg útját állni. A kocsiban ülő két fegyveres férfi kiszállt, földre teperte az áldozatot, majd három lövés dördült és a fiatalember holtan maradt az utcán.

A Yahoo News amerikai hírportál a múlt héten kiszivárogtatta, hogy Obama egy magán konferenciabeszélgetés során "abszolút kaotikus katasztrófának" nevezte a járvány kezelését. A volt elnök azt is leszögezte, veszélybe került a jogállamiság azzal, hogy visszavonták a vádakat Michael Flynn, Trump elnök első nemzetbiztonsági tanácsadója ellen.

"Ez a járvány teljes mértékben leszámolt azzal az illúzióval, hogy a vezetésben lévők tudják, mit csinálnak" - jelentette ki az előre felvett beszédben a demokrata párti volt elnök, hozzátéve, hogy a legtöbb közülük nem is próbál úgy tenni, mintha irányítana.

