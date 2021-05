Üzenjünk Pekingnek - konzultációt hirdetett Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina a Fudan Egyetem ügyében

Hétfőn délelőtt hosszú és eredménytelen találkozót folytattunk Palkovics László miniszterrel. Kitartunk amellett, hogy "különösen nem támogatjuk" a kínai egyetem létrejöttét és megerősítettük, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kormánnyal korábban kötött megállapodás betartását követeli, vagyis azt, hogy ha a főváros választott vezetői nem akarnak egy beruházást, akkor az ne épüljön meg, mint ahogy a kormányfő ezt megígérte - mondta a főpolgármester.

A Diákváros és a Fudan egyetem tervezett területe (forrás: Baranyi Krisztina Facebook oldala) A Diákváros és a Fudan egyetem tervezett területe (forrás: Baranyi Krisztina Facebook oldala)

Baranyi Krisztina a Facebook oldalán a múlt hét végén kérte, hogy legyen nyilvános a megbeszélés, legyen élő online közvetítés, tekintettel a projekttel kapcsolatos eddigi ellentmondásos kormányzati információkra, illetve a széleskörű érdeklődésre. A miniszter szerint az élő online közvetítés megnehezítette volna az érdemi, szakmai egyeztetést, ezért a tárgyalást zárt körben akarta megtartani.

Karácsony Gergely hangsúlyozta:az egyetem megépítése nem közérdek, a Diákvárost visszaszorítanák egy apró területre és a kormány félrevezette a közvéleményt. A ferencvárosi polgármester bejelentette, hogy mivel egyelőre nem lehet megtartani az előzőleg meghirdetett helyi népszavazást, ezért a kormány által favorizált széleskörű konzultációt kezdnek, amin azt kérdezik: akarja-e a lakosság, hogy legyen-e és adófizetői pénzből épüljön a kínai egyetem. Szavai szerint a népszavazást a konzultáció után, az év végén, de a jövő évi parlamenti választások előtt közvetlenül is megtarthatják.

Baranyi Krisztina azt mondta: a Diákvárosnak szánt 26 hektárból mindössze 5,5 hektár lenne a Diákvárosé, ehhez további 1 hektár ferencvárosi tulajdonú területet lehetne hozzátenni, de így is csak a töredék terület maradna, ahol képtelenség lenne elhelyezni azt a sokezer hallgatót, akit eredetileg szerettek volna. A kiegészítő funkciókat pedig mind össze kellene zsúfolni.

"Sem partnerség, sem együttműködés nem lehetséges a kormánnyal ez ügyben." - mondta, majd a mellé elhelyezett "Üzenjünk Pekingnek" plakátra mutatva megismételte: azt akarják, hogy mondjon le a kormány arról, hogy a Diákváros kárára, adófizetői milliárdokból hoz létre egy kínai egyetemet. (mintegy 540 milliárd forintos lenne a projekt - a szerk.)

Palkovics László saját sajtóértekezletén viszont azt mondta: a Diákváros és a Fudan Egyetem is megépül Budapesten, a projektben a fővárosi és a ferencvárosi önkormányzatnak együttműködést, valamint teljes transzparenciát ajánlott a kormányzat. Szerinte a 2017-ben létrehozott projekt - értelmezésük szerint - mindig négy elemet tartalmazott: egyetemfejlesztést, kollégiumfejlesztést, hallgatói közösségi teret és kutatóintézményt.

A miniszter megmagyarázza "Itt van egyet nem értés", a főpolgármester azt mondja, hogy egyetemről soha nem volt szó - tette hozzá a tárcavezető, aki kijelentette: a projektet jóváhagyó megbeszélés prezentációjában egyértelműen szerepel, hogy egyetemvárost és nem diákvárost építenek.

A sajtóban megjelent információkkal ellentétben "A kormány nem döntött kínai beruházó mellett. Nem döntöttünk el semmit, nem is dönthettük el, mert a projekt most kezd az operatív szakaszába lépni" - fogalmazott a miniszter. A finanszírozásról szólva azt közölte: ajánlatokat kérnek majd európai bankoktól, kínaiaktól is, és megfontolják majd, hogy az állam hogyan tudja ezt a saját eszközrendszerén belül finanszírozni.

A konzultációt lebonyolító aHang képviselője ismertette: anonim lesz a vélemény nyilvánítás, mindenki csak egyszer szavazhat, lakcímkártyával és személyazonosító okmánnyal. A trollokat pedig kiszűrik.