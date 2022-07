Vajon mennyibe fájhatott Tusványos a magyar adófizetőknek?

Az 1989 óta minden nyáron megrendezett, Bálványosról Tusnádfürdőre áthelyezett, ezért csak Tusványosnak becézett bulit a Kisebbségekért - Pro Minoritete Alapívány rendezi 2007 óta. Bár a fesztiválnak néhány piaci támogatója is akad, a rendezvény létezését mégiscsak a magyar állam - vagyis mi, adófizetők - szavatolja.

Tusványos honlapján is jól látható, hogy kiemelt támogató a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Az alapkezelő minden évben többféle pályázati kiírást is meghirdet, s van olyan, amelyre kizárólag csak meghívásra lehet jelentkezni. "Az erdélyi Nemzeti Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósítására" kiírt pályázatra szánt összeg 286,9 millió forint, s a meghívottak egytől egyig erdélyi szervezetek, társaságok és közösségek, köztük olyanok is, akik a fesztivál partnerei között is fel vannak tüntetve).

De a kormány mellett azért akad állami, vagy részben állami cég is a kiemelt szponzorok között, mint az MVM, a Mol vagy az E.On, a multik között ott van a Pepsi és a Toyota, vagy a Segafredo, de magyar önkormányzatok is szoktak áldozni a szabadegyetemre. Bár az általunk megkérdezett, korábban támogatást nyújtó polgármesteri hivatalok közül idén jópáran már nem küldtek hozzájárulást, amin a Covid, és az iparűzési adó megcsorbítása miatt nem is lehet csodálkozni.

Nem csak a támogatók, hanem a partnerek is fel vannak tüntetve Tusványos honlapján. Így ott találjuk például a szinte örökös tag Századvég Alapítványt, a Nézőpont Intézetet, vagy az Óbudai Egyetemet, de itt van a Takarékbank, vagy a Hungarocontrol is.

Hogy idén mennyibe fájhatott a „nem megszorításokkal, hanem költségvetési kiigazításokkal” induló évben Tusványos, arra csakis tippelhetünk vagy saccolhatunk. Hiszen a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány utolsó, 2019-es beszámolója is csak 2020 szeptemberében vált nyilvánossá, így van esély arra, hogy az idei beszámolót csak jövőre tudjuk átböngészni.

Természetesen a 2022-es támogatások összegére vonatkozóan kérdéseinket elküldtük a Miniszterelnökségnek, a rendezvényt bonyolító alapítványnak, a fő szponzoroknak és számtalan önkormányzatnak is. Az MVM-től és a Mol-tól még nem érkezett válasz, de a Mol 2016-ban a 444.hu-nak úgy fogalmazott: „ahogy a többi szponzorációjuk esetében, ez is üzleti titkoknak minősül” - ami azt sugallja, ezúttal sem lesz Magyarország legnagyobb árbevételű cégétől érdemi reakció.

Az E.On viszont már reagált, bár hasonló választ küldött kérdésünkre:

„Az E.On Hungária Csoport idén többedszerre nyújtott támogatást a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítványnak a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez. A támogatás összegéről tájékoztatást nem áll módunkban megosztani” – írják.

A Magyar Bankholdingnak küldött kérdésünkre pedig azt a választ kaptuk, hogy a rendezvényt az MKB Bank és Takarékbank közösen támogatta. Az összeget nem számszerűsítették, de mint írják:

"A Széll Kálmán sátorban a Magyar Nemzeti Bankkal és a BKIK-val közösen volt jelen a két bank, szakértőink több szakmai program keretében is megosztották meglátásaikat olyan témákban, mint például az agrár- és élelmiszeripari támogatások, illetve a Széchenyi Kártya Program helyzete".

Egyelőre 2019-es adatokkal kell megelégednünk

Ezért addig is be kell érnünk az utolsó, 2019-es számokkal, amiből az derül ki, hogy a Tusványost is rendező alapítvány 2019-ben két éve összesen 302,5 millió forint támogatást kapott (2018-ban ezzel szemben még csak 195,2 milliót).

A beszámoló azt is rögzítette, hogy a 2018-as központi költségvetésből 115,2 millió forintot utaltak át a számlájukra, az önkormányzati támogatások pedig 9,685 millió forintra rúgtak.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Covid kitörését megelőző 2019-ben egész éves működési költségekre 120 millió forinttal járult hozzá az alapítvány gördülékeny mindennapjaihoz, de a beszámoló nem részletezi, hogy ebből Tusványosra egész pontosan mennyi ment el. Azt viszont igen, hogy az EMMI 15 milliójt, az MVM 11 milliót, az MFB pedig 10 millió forintot egyenesen Tusnádfürdőre szánt. (Az MFB egyébként öt év alatt 45 milliót szánt az alapítvány szponzorálására).

A szponzorok között azonban 2022-ben már nem található meg a fejlesztési bank, amit kérdésünkre küldött válaszukban meg is erősítettek: arról tájékoztatták lapunkat, hogy idén nem támogatták a rendezvényt. (Így léphetett a helyükre a Takarékbank és az MKB).

Tusványos 2019-es támogatói között volt még a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. is a 10 millió forintjával, és voltak lelkes önkormányzatok is: Budapest XI. kerülete 2 millióval, Zalaegerszeg 1 millióval, Debrecen és Érd 500-500 ezerrel, Dunaújváros 400 ezerrel, Baja 350 ezerrel, Cegléd és Szolnok 300-300 ezerrel, Berettyóújfalu, Pécs, Hévíz, Makó, Fót, Mátészalka és Budapest V. kerülete 200-200 ezerrel, Budakalász, Budapest VI. kerülete, Füzesgyarmat, Győr, Hajdúnánás, Hatvan, Miskolc és Tököl 100-100 ezer forinttal, míg Budapest II. kerülete, IX. kerülete, Dabas és Mohács 50-50 ezer forinttal támogatta a rendezvényt.

A számos megkérdezett önkormányzat közül Székesfehérvár, Füzesgyarmat, Miskolc, Zalaegerszeg és Budapest II. kerületi önkormányzata már vissza is jelzett, hogy idén nem adtak támogatást a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborra. Válaszukban azonban nem részletezték, hogy pénzhiány vagy egyéb okok miatt.

Egyébként a rendezvény kiemelt támogatója, a Nemzeti Együttműködési Alap 2022-es, külhoni támogatásainak listája szerint számtalan erdélyi egyesületnek és közösségnek csurran-cseppen. Maradva a helyszínnél, például a Tusványfürdői Római Katolikus Plébánia 600 ezer forintot kap idén. Mindez persze csepp a tengerben ahhoz képest, amit Hadházy Ákos posztolt Facebook-oldalán, miszerint összesen 230 millió forintot kapott egy romániai cég a Magyar Turisztikai Ügynökségtől egy romániai cég a tusnádfürdői „miniszteri villa” felújítására.