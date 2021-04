Válság alatt 300 ezer munkanélkülin spórol az Orbán-kormány - 86 milliárdot nyer ezzel

Őrült ötlet vagy gyáva döntés született az iskolai nyitásról? A hét videója

A miniszterelnök március végén jelentette be, hogy április 19-én ismét kinyitnak az iskolák. Már akkor is erősen megoszlott az érintett szülők véleménye, míg a pedagógusok többsége Orbán Viktoréval ellentétes álláspontot képviselt. Azóta kis túlzással naponta változtatott a koncepción a kormány, ennek ellenére nem sikerült olyan megoldást kitalálni, ami mindenki számára elfogadható. A hét videójában a nyitás melletti és elleni érvek is elhangoznak.