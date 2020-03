Válságmenü: távoli üzemmódban az éttermek

A kormány által bejelentett korlátozások közé tartozik, hogy a koronavírus járvány miatt az éttermek csak reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva. Több étterem azonban egyáltalán nem nyit ki, illetve átállnak a házhozszállításos üzemmódra. A két legnagyobb internetes ételrendelős cég német, illetve finn tulajdonban van.

"A KIOSK Pest és KIOSK Buda, valamint a Babel Budapest éttermeinket március 16-tól határozatlan időre bezárjuk, hiszen nincsen fontosabb dolog ebben a pillanatban, mint a ti biztonságotok. Éttermeink finomságait megrendelhetitek a WOLT és a NetPincér alkalmazásokon keresztül: akár futárral házhoz szállítva, akár éttermeinket használva pick-up pontokként. Annak érdekében, hogy az egész fővárost lefedjük, mozgósítunk minden kollégát, és csapatunk azon dolgozik majd, hogy a rendelt finomságokhoz mielőbb hozzájussatok. Nagyon komolyan vesszük a egészségbiztonsági előírásokat: gumikesztyűt, maszkot visel majd minden kollégánk, a munkatérben folyamatosan zajlik a fertőtlenítés" - közölte a Babel étterem tulajdonosa, Hlatky-Schlichter Hubert.

A Balaton egyik legjobb étterme, a balatonszemesi Kistücsök étterem mostantól délután 15 óráig van csak nyitva. Néhány további változtatást hajtanak végre a megrövidült napi tevékenységeikben is: ide tartozik többek között a fokozott személyi higiénia, kézmosás, fertőtlenítés, az étterem teljes területének napi többszöri fertőtlenítése, valamint a kártyás tranzakciók előnyben részesítése a készpénzes fizetések helyett. Továbbá elkezdték kidolgozni az ételeik kiszállításának feltételeit a régióban. Az Őrség legjobb étterme, a Pajta már március 15-én határozatlan időre bezárt.

Különösebb hírverést nem kapott az, hogy a McDonald's tavaly nyáron elindította házhozszállítási szolgáltatását. Ennek persze lehetett az is az oka, hogy csak Budapest egy kis részén érhető el, bár az akkori tervek szerint országos is lehet a lefedettség. Most azt közölte a gyorsétterem-lánc, hogy házhozszállítási területeiket sok helyen bővítették a NetPincérGO-val együttműködésben. Amúgy délután 15 óráig nyitva vannak az éttermeik.

A Budapest belvárosában, a Liszt Ferenc téren található Menza étterem is elindítja a rendkívüli helyzetre való tekintettel a saját étel kiszállításukat, de csak Budapest néhány kerületében, távoli megrendeléseket egyedi elbírálás alapján fogadnak. "A futárainkat külön kézfertőtlenítővel szereltük fel, amit minden kiszállítás előtt használniuk kell, így minimalizálva a csomagolás szennyeződését. Készítsd ki a rendelésed pontos összegét és megjegyzésbe írd le nekünk, hogy hova dugtad el, így még a futárunkkal sem találkozol" - írta a Trófea étterem. A Déryné bisztró is átáll távoli üzemmódra. "Kedvenc fogásaitok szerdától már elérhetők lesznek a WOLT alkalmazásán keresztül, kényelmes kiszállítással, természetesen kedvezményes áron. A hét második felétől a NETPINCÉR-en is elérhető lesz a Déryné. Örömmel fogadunk távoli elviteles előrendeléseket, amelyeket helyben át tudtok venni" - közölte a Déryné bisztró.

Érintés nélkül

A Városmajornál lévő Fióka étterem bezárt, újranyitásig a Wolt-on keresztül lehet rendelni. A Wolt egy finn startup, amely 2014-ben indult el Helsinkiben, 2018 májusában pedig Budapesten is megvetette a lábát: 2018-ban már 270 millió forintos forgalma volt a Wolt Magyarország Kft.-nek, még csak 8,5 millió forintos profittal. "Rendeld kedvencedet az ajtód elé! Csak válaszd az érintkezés nélküli kiszállítást a vásárlás befejezésénél és futárunk a rendelésedet az ajtó előtt hagyja" - közölte közösségi oldalán a finn hátterű cég.

Fő riválisa a Netpincér, amelyet Perger Péter és Csontos Zoltán a Közgáz kollégiumában alapított meg. A hvg.hu cikke szerint 2014 végén - három délkelet-európai, hasonló profilú portállal egy időben - a két alapítótól vette meg a céget a Food Panda, amelyet aztán két évvel később az ugyancsak német Delivery Hero, a világ legnagyobb online ételrendelő-hálózata kebelezett be. A Delivero Hero Hungary Kft.-nek 2018-ban már 2 milliárd forintos bevétele volt (2016-ban 1 milliárd forint), igaz, 865 millió forintos veszteséggel zártak, de közben az eszközállomány és a saját tőke is dinamikusan gyarapodott.