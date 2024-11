Váratlanul új riválist kapnak a NER kaszinói

Az elmúlt években nagyon szép pénzeket kerestek a budapesti Duna Plázában található három kártyaterem tulajdonosai. De hamarosan változhat a helyzet, ugyanis új rivális bukkant fel a láthatáron. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága engedélyt adott a Diamond King Játékszervező Kft.-nek, a cég pedig hamarosan kártyatermet nyithat a KÖKI bevásárlóközpontban Mirage Poker Club néven. Konkrétan három engedélyt is kaptak, amelyek 15 évig érvényesek, tehát ha minden jól megy, akkor még 2039-ben is működhetnek. A termek még nem nyíltak meg, de a Facebook-oldalukon október 25-én jelentették be, hogy megszerezték az engedélyt. A KÖKI olyan szempontból is jó választásnak tűnik, azon kívül, hogy forgalmas metróvégállomásnál épült, hogy a reptér közelében van, a pókeresek között pedig általában sok a külföldi.

Ha hazai szerencsejátékról van szó, akkor a többség vélhetően az állami Szerencsejáték Zrt.-re vagy a NER kaszinóira gondol, pedig van egy szegmense a piacnak, amelyik elvileg teljesen liberalizáltan működik. Ezek pedig a kártyatermek. Itt nincsenek nyerőgépek vagy rulett, kizárólag kártyázni lehet. Nincs belőlük sok az országban, eddig mindössze hat közül lehetett választani, ezek fele is a fővárosban van, a másik három pedig vidéken, Szombathelyen, Szolnokon és Nyíregyházán. Budapesten eddig csak a Duna Plázában lehetett játszani, ami meglehetősen monopolhelyzetet biztosított. Tehát itt nincs koncesszió, mint a kaszinók esetében, hanem kártyatermet bárki nyithat, aki legalább 25 millió forint törzs-, illetve alaptőkével rendelkezik.

Sokat lehet nyerni, de veszíteni is a kártyázással

Fotó: Pixabay

Ez a Diamond King Kft. esetében bőven megvan: tavasz óta 59,1 millió forint hivatalosan a törzstőkéjük. Viszonylag új a vállalkozás, csak tavaly márciusban jegyezték be. A cégnek hét tulajdonosa is van, más érdekeltséget a szerencsejáték-piacon egyiküknél sem találtunk, ügyvezetője és egyik tulajdonosa Ajkay Adrián. Ő talán a szombathelyieknek lehet ismerős, ugyanis 2019-ig a Savaria Városfejlesztési Kft. élén dolgozott. A szombathelyi önkormányzat 2010-ben alapította a nonprofit céget, amelynek a vasi város európai uniós, illetve más forrásból megvalósuló fejlesztések előkészítései és lebonyolítása volt a feladata.

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. éléről leváltották Ajkay Adrián ügyvezető igazgatót. A cég százszázalékban a szombathelyi önkormányzat tulajdonában van, az önkormányzat beruházásaival, pályázataival foglalkozik. A leváltás nem is okozott vitát a közgyűlésen, Nemény András polgármester jelezte is, hogy közös megegyezéssel távozik az igazgató

– írta a nyugat.hu 2019 októberében. Ajkay Adrián 2015-től 2019-ig vezette az önkormányzati céget, amikor a kormánypárti Puskás Tivadar volt a polgármester. Tehát rutinos ügyvezetőről van szó.

Ha ügyesen csinálják, akkor a 15 éves engedélyezési idő alatt szép pénzt kereshetnek. Lapunk írta meg, hogy nem lehet velük annyit keresni, mint a kaszinókkal, de azért például a három budapesti kártyaterem tulajdonosai aligha panaszkodnak a megélhetési nehézségekre. Mind a három kártyaterem a Duna Plázában van, a kártyatermek engedélyei pedig a Monaco Póker Kft., illetve a Plaza Póker Kft. nevére szólnak.

A két cég együtt már 2018-ban mintegy 890 millió forintos árbevételből 330 millió forintos profitot termelt a tulajdonosoknak. Azóta a covidos éveket leszámítva szépen tartották is a tempót. Tavaly 1,1 milliárd forintos összesített forgalommal és 310 millió forintos nyereséggel zártak. A saját tőke pedig elérte az 1,5 milliárd forintos szintet, miközben osztalékot nem igazán szoktak kivenni a cégekből. Mivel az engedélyük még hét évig érvényes, ezért ha tartani tudják az évi 300 millió forintos profitot, akkor papíron összepókerezhetnek nekik a játékosok közel 4 milliárd forintot. A bevételhez viszonyítva jelentős profittal dolgoznak, pedig eleve a kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétel 40 százaléka a törvény szerint.

De be is lehet bukni, volt már rá példa. Még 2019-ben egy budai kártyaterem is megkapta a szükséges papírokat a hatóságtól. A ma már nem létező Casa de Juego Kft. pókerklubja a Szilágyi Erzsébet fasornál tornyosuló egykori Hotel Budapest (Körszálló) aljában tárta ki a kapuit, de hamar be is zárta, pedig tapasztalt üzletemberek áltak mögötte. A KÖKI-ben nyitó pókertermek természetesen a budapesti kaszinóknak is jelentenek némi konkurenciát, hiszen Habony Árpád és Garancsi István kaszinóiban is lehet pókerezni.