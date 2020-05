Varga Judit elárulta, mikor érhet véget a rendeleti kormányzás

A politikus úgy fogalmazott, hogy a kormány a felhatalmazási törvény elfogadásakor és azt követően is hangsúlyozta, hogy amint a járványhelyzet ezt lehetővé teszi, megszüntetik a rendkívüli jogrendet. Hozzátette: ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelezte, már májusban beterjesztésre kerülhet az erre vonatkozó törvényjavaslat, és annak az Országgyűlés által való megtárgyalását valamint elfogadását követően, júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon.

