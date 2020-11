Varga Mihály: Brüsszel nélkül is boldogulunk

A magyar költségvetés és az államháztartás finanszírozása stabil, az ország működőképességének, a járványügyi védekezésnek és a gazdaság újraindításának jövőbeli költségeire akkor is megvan a fedezet, ha jövőre Brüsszelből csak az egyedi szabályok szerint járó agrártámogatási összegek érkeznek – mondta Varga Mihály a Világgazdaságnak.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint minden rendben lesz Fotó: MTI Varga Mihály pénzügyminiszter szerint minden rendben lesz Fotó: MTI

A pénzügyminiszter szerint nem terveznek további devizakötvény-kibocsátást, a szaktárca hároméves tervet dolgozott ki az átmenetileg az év végére 8-9 százalékos szintre jutó költségvetési hiány és a 78-80 százalék közelébe ugró államadósság csökkentésére. Ehhez az kell, hogy a jövő nyárra mindenképp elkezdődhessen a koronavírus elleni vakcina tömeges alkalmazása.

Elmondása szerint öt nagy területen – adórendszer, közbeszerzések, építőipar, élelmiszer-gazdaság és turizmus – terjesztettek elő javaslatokat a kormánynak. Összesen 76 javaslatuk volt, amelyekből 44 felvetés már megvalósult, húsz folyamatban van, és lett tizenkettő, amit a kormány nem támogatott. A továbbiakról elmondta, hogy többek között szeretnék az elektronikus földhivatali ügyintézést szélesíteni, kiterjeszteni. Emellett a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs támogatta és megerősítette, hogy ott, ahol elektronikus pénztárgép működik, lehetőség lesz elektronikus fizetésre is.

Hozzátette, hogy azt is fontosnak tartja, hogy legyen ilyen lába is a gazdaságpolitikának, mert a versenyképesség és a hatékonyság javítása nemcsak pénzkérdés, hanem az idő kérdése is, amit a bürokratikus akadályok lebontásával is segíteni tudnak. Kijelentette, hogy a gazdaság ebben az évben zsugorodni fog, 6,4 százalékos visszaeséssel, és durván 1700 milliárd forintnyi bevételkieséssel kalkulálnak, a növekvő kiadások mellett. Megjegyezte, hogy hasonlóan más gazdaságokhoz, Magyarország is felfüggesztette a fiskális szigort, a kormány pedig segít, finanszíroznak és likviditást teremtenek, munkahelyeket védenek, és tartják az állami beruházások ütemét.

Ez azzal jár szerinte, hogy az eredetileg tervezett 1 százalékos hiány helyett a költségvetési deficit 9 százalék körül lehet majd az év végére, azaz a Covid-járvány 8 százalékponttal fogja megnövelni a hiányunkat. Az államadósság pedig, amely 65,4 százaléka volt tavaly a GDP-nek, és az idei évre további csökkenéssel számoltunk, nos, ez a mostani becslések szerint a bruttó hazai termék 78-80 százalékára fog emelkedni.

Úgy fogalmazott, hogy emiatt folyamatos mozgásban kell lennie a gazdaságpolitikának, és a pénzügyi forrásnak rendelkezésre kell állnia. Arra a kérdésre, hogy a források biztosítéka rendben van-e, Varga Mihály azt felelte, hogy azt gondolja, igen. Hozzátette, hogy stabil állapotban várjuk a következő időszak fejleményeit - olvasható a Világgazdaságban.