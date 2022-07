A korábban kikerült, gyenge minőségű, a beszéd végét nem is rögzítő videó helyett a 444 most egy a teljes beszédet tartalmazó, felirattal ellátott hangfelvételt is közzétett a nagy port felvert diplomaosztón elhangzottakról.

Kapcsolódó cikk Kemény beszédben szólította fel a végzősöket a demokráciért való harcra Jaksity György A közgazdász a Corvinus Egyetem diplomaosztóján elmondott beszédében nem fogta vissza magát, Magyarországot "beteg demokráciának" nevezte.

Mint mi is megírtuk, a közgazdász kemény jelzőkkel illette a mai magyarországi rendszert, az egyetem hallgatóit pedig arra szólította fel, hogy harcoljanak a demokráciért.