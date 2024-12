Vészhelyzetben a hazai meddőségi kezelések? Dr. Kaáli Nagy Gézától ezt is megkérdezzük

Több szempontból is aktuális a lombikbébik atyja, az elsőként államosított Kaáli Intézetek alapítójának és vezetőjének – aki ma már a dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum büszke tulajdonosa – a meghívása. 2024 úgy telt el, hogy számtalan alkalommal kongatta a vészharangot nyílt leveleiben, amelyekben a hazai meddőségi szektor égető problémáira hívta fel a figyelmet. Donald Trumpról meg azért beszélgetünk a január 20-ai beiktatása apropóján, mert a professzor ötven évig élt az Egyesült Államokban, és személyesen is ismeri a régi-új amerikai elnököt. Természetesen a dörgicsei Kaáli Auto-Motor Múzeumról is szót ejtünk, amely hihetetlen kincseket rejt, és kis idő alatt Magyarország egyik legfelkapottabb múzeuma lett.