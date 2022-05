Veszteséges lett Tiborcz István édesapjának cége

Az első jó néhány évben még temetkezéssel foglalkozó ES Hungary Kft. egykor igazi családi cég volt, lényegében a teljes Tiborcz-família tulajdonos volt a szülőktől kezdve a gyerekekig. A legismertebb fiú, Tiborcz István 2013. áprilisában szállt ki a cégből, majd idővel követték őt a testvérei is, mára pedig egyedül az édesapa, Tiborcz Sándor a cég tulajdonosa. A társaság 1999-es bejegyzése óta számos területen kipróbálta magát, többször váltott profilt is - ez alatt most a cégkivonatban megjelenített fő tevékenységi kör változását kell érteni.

Azonban már 10 éve annak, hogy máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos tevékenységet folytat, ami mellé tavaly decemberben vette fel az egyéb szállítást kiegészítő tevékenységi kört.

Az ES Hungary több más céggel ellentétben jóval a határidő előtt, még áprilisban leadta a tavalyi évre vonatkozó beszámolóját. Ebből jól látszik, hogy a társaságnak stabil jövedelmi forrása lehet, hiszen az értékesítésből származó árbevétel az elmúlt négy évben ugyanis 15-16 millió forint között mozgott. Tavaly 15,9 milliót sikerült realizálni, ami mellett egyéb árbevétel csupán 97 ezer forint volt a korábbi 5,1 millió után.

Két éve veszteséges a cég. Fotó: Privátbankár Két éve veszteséges a cég. Fotó: Privátbankár

Ami a költségeket illeti, a legnagyobb tételt a személyi jellegű ráfordítás jelenti. Erre 17,3 milliót fordított, ami 11 százalékkal haladja meg az előző évit. Pedig klasszikus értelemben vett alkalmazottja nincs a cégnek - ezt már a kiegészítő mellékletben rögzítik:

"A társaság a tárgy évben munkavállalót nem foglalkoztatott."

Adódik a kérdés: hogy könyvelhetett el a cég a bevételt meghaladó bérköltséget? Úgy, hogy a társaság ügyvezetője díjazás ellenében látja el a feladatait - ezt a feltételezést pedig meg is erősíti a dokumentum.

"A társaság vezető tisztségviselője (ügyvezető) az üzleti év során jövedelemben részesült."

Az ügyvezető pedig nem más, mint maga a tulajdonos, Tiborcz István édesapja, Tiborcz Sándor. Ha ez a több mint 17 millió forintot havi szintre lebontjuk, akkor kiderül, hogy

havi bruttó 1,44 millió forintott számol el saját maga bérköltségeként.

A bérköltség mellett még 1,3 millió forintot könyveltek el anyagjellegű ráfordításként. És mivel már a bérköltség meghaladja a bevételeket, már üzemi szinten is veszteséget a cég tevékenysége. Ezt némi adófizetési kötelezettség tovább növelte és

végeredményben 2,9 millió forintos veszteséget könyvelt el az ES Hungary 2021-ben, ami így sorban a második mínusz éve lett. Egy évvel korábban ennél is nagyobb, kicsivel több mint 4 millió forintos lett a veszteség.

Ami a cég mérlegét illeti, a társaságnak 8 millió forintja van bankszámlán, emellett 1,2 millió forint a tartozása.

Tiborcz Sándor legutóbb - idén március végén - azzal került be a hírekbe, hogy megvásárolta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől a családi birtokhoz vezető utat, amivel gyakorlatilag teljesen elvágták a birtokot a külvilágtól. Az rtl.hu információi szerint a nagyjából 2 kilométer hosszú (a földhivatali lap szerint 37 ezer négyzetméteres) útszakasz néhány évvel korábban még állami tulajdonban volt, ám 2017 őszén megvásárolta a miniszterelnök vejének apja 15,8 millió forintért. A portál megkeresésére Tiborcz Sándor megjegyezte: a felújított, magántulajdonban lévő út szívességi alapon továbbra is hozzáférhető.