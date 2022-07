Visszatáncolt Hegedűs Zsuzsa

Ahogy arról az Mfor.hu is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszéde miatt lemondott a miniszterelnökkel baráti viszonyt ápoló társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki megbízottként dolgozó Hegedűs Zsuzsa. A szociológus levelében az Orbán Viktor által elmondottakat "tiszta náci beszéd"-nek minősítette.

A miniszterelnök válaszát Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója tette közzé Facebook-oldalán. Orbán Viktor rövid levelében azt írja:

- szól a hivatalos pecséttel, ám csak "Viktor"-ként aláírt levél.

Aztán a levélváltás tovább folytatódott. A szociológus erre újabb hosszú levélben válaszolt:

A történet következő fordulata, hogy Orbán Viktor csütörtökön Bécsbe látogatott, a Karl Nehamerrel közös sajtótájékoztatóján tusványosi beszédére is kitért, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Most a Mandiner.hu birtokába jutott egy levél, amelyben többek között arról írt Hegedűs:

„Kedves Viktor! Most olvastam a mai, Bécsben adott nyilatkozatodat, amivel nyilvánosan elhatárolódtál a „nem tudom, hogy” a szövegbe került inkriminált mondatoktól.

(...) 20 évi ismeretségünk és barátságunk következtében azt is tudom, hogy ez a nyilvános korrigálás mibe került neked, ezért még annál is jobban értékelem a mai lépésedet, mint amit maga a téma indokol. Olyannyira, hogy az első reakcióm az volt, hogy ezzel a nyilvános megszólalással a lemondásom is okafogyottá vált. De ami még fontosabb, ezt, némi gondolkodás után, néhány órával később is így gondolom, azaz okafogyottnak tartom.

(...) Úgyhogy, ahogy 2010 előtt is és természetesen utána is, függetlenül attól, hogy hivatalosan a főtanácsadód vagyok vagy nem, a segítségemre a továbbiakban is, az elmúlt 20 évhez hasonlóan, számíthatsz".

Szeretettel: Zsuzsa”