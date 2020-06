Vlagyimir Putyin 2024-ben is elnök lehet, de még töpreng

Még nem döntött el Vlagyimir Putyin, hogy 2024-ben is indul-e az orosz elnökválasztáson, de nem zárja ki ezt a lehetőséget.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Úgy vélekedett, hogy az alaptörvénynek tartalmaznia kell az önmegóvás belső garanciáit és megőrizni a belső és külső sokkhatásokkal szembeni ellenállóképességet. A kérdésre, hogy vajon neki és az orosz nemzeti érdekek általa való kemény képviseletének köszönhető-e Donald Trump amerikai elnök és mások leplezetlen egoizmusának megjelenése, Putyin úgy válaszolt: "Volt olyan időszak, amikor Oroszország, bármennyire szomorú is ez, de nem merte kinyilvánítani nemzeti érdekeit. Ez az, amit elkezdtünk csinálni a 2000-es évek elején, amiben nincs semmi szokatlan, semmi természetfeletti, és nincs semmi, ami ne felelne meg a nemzetközi gyakorlatnak. Egyszerűen nem minden országnak van meg az a privilégiuma, hogy harcolhasson a saját érdekeiért."

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!