Waberer Medical Center: orvosak tíz százaléka külföldről jött haza

3 milliárd forintos befektetéssel nem csak újranyílt a Waberer Medical Center, - benne a hazai privát piacon egyedülálló Walk in Center -, de a fejlesztéseknek köszönhetően májustól az Ortopédiai és Mozgásszervi Centrum, most júliustól pedig a Kardiológiai Centrum indult el tesztüzemmel.

Ez alkalomból Waberer György, a magán egészségügyi szolgáltató alapító tulajdonosa azt mondta:

„Sajnos a magyar egészségügyre nem lehetünk büszkék, ezért vágtam bele 25 év logisztikában eltöltött idő után épp az egészségügybe”.

Az egyik legfontosabb célként azt jelölte meg, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő, 2500 négyzetméteren működő klinikán a lehető legrövidebb idő alatt orvos elé kerüljön a páciens. Másik célja az, hogy a prevenciót és az egészségtudatosságot kialakítsa a fiatal generációban, melyet rájuk szabott szűrőprogramokkal szeretnének elérni. Legkorábbi szűrőprogramjukat 6 hetes kortól lehet igénybe venni.

Waberer Medical Center: a páciens időpontkérés nélkül is egy órán belül orvos elé kerül. Fotó: WMC

Hatalmas verseny, jelentős iparági befektetések és immár két számjegyű növekedés tapasztalható a magán egészségügyi szektorban. Egyes statisztikák szerint közel 1000 milliárd forintot költöttek tavaly a magyarok az állami gyógyintézményeken kívül.

A Waberer egyre bővülő szolgáltatásaival attól szeretné megkímélni betegeit, hogy a tüneteik alapján, vagy a „Dr. Google” segítségével döntsék el, milyen szakorvosi segítségre van szükségük.

Dr. Sárosi Balázs sürgősségi főorvos, a járóbeteg-divízió és a Walk in Center vezetője szerint, - aki angliai évek után tért vissza -, a magyar állami kórházak nagy hiányossága, hogy a triázs-rendszere csak a legsúlyosabb eseteket látja el, pedig sok olyan probléma van, amit ugyanúgy sürgősen meg kell nézni, még ha nem is életveszélyes helyzetek. A Walk in Centerben erre nyílik lehetőség, ahol az ellátás időtartama 1-4 óra. Azaz a beteg egy órán belül orvos elé kerül, s a vizsgálatokkal együtt is maximum 4 órát tölt náluk.

„Itt középpontban az ügyfélélmény áll. Nálunk nem a páciens feladata, hogy a saját betegútját megtervezze” – teszi hozzá.

Újságírói kérdésre válaszolva Waberer György elmondta, hogy a 3 milliárd forintos befektetésre társaságot hoztak létre, melyben alapítóként ő maradt a meghatározó tulajdonos, s a saját tőkén kívül hitelre is szükség volt. A következő évek bevételeivel kapcsolatos tervekről kijelentette, hogy ez nem gyors megtérülésű iparág, ezért 10 évben gondolkodnak. Idén kb. 800 millió-1 milliárd forintos árbevétel terveik vannak, 2-3 éven belül 2,5-3 milliárd forinttal számolnak.

Szintén a sajtó érdeklődésére elhangzott, hogy a 70 orvos tíz százaléka, tehát 10 olyan orvosuk van, aki a versenyképes bérezés miatt külföldről jött haza..

A 3 milliárd forintos beruházással kialakított WMC képalkotó diagnosztikai eszközparkjában többek között szív-MR készítésére is alkalmas 1,5 teslás MR-berendezés, koronária- és kardio-CT-vizsgálatra is használható 128 szeletes CT, 24 órás EKG, szívultrahang, illetve nőgyógyászati és urológiai ultrahang, 3D tomosztintézises mammográfia, valamint csontsűrűségmérésre alkalmas DEXA is található, sőt a saját laboratóriumi háttérnek köszönhetően a sürgős laborvizsgálatokat is a helyszínen végzik el. Az operációkhoz két teljesen felszerelt műtő áll rendelkezésre, melyek közül az egyik sugárvédett.

A hazai magánszolgáltatók közül elsőként a pacemakerrel élőket is várják: a pacemaker-ICD ambulancián a legtöbb itthon beültetett ingerületképző és -vezető eszköz rendszeres felülvizsgálata és programozása is elvégezhető.