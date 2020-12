WHO: a sílift is veszélyes lehet

Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója mindazonáltal úgy vélte, a vírus kevésbé terjed szabad téren, és kevés az esélye annak, hogy valaki a lesiklópályán fertőződik meg. Leszögezte: a járvány terjedésére nézve elsősorban más, a síturizmushoz kapcsolódó tevékenységek során lehet veszélyes, és kiemelte a repülőket, a turistabuszokat, valamint a sílifteket.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A WHO szerint az új, csökkendő trend elsősorban az Európában regisztrált alacsonyabb fertőzésszámnak tudható be, amelyet az itt bevezetett karantén-intézkedések és egyéb korlátozások nyomán sikerült lejjebb szorítani.

"Nincs helye elbizakodottságnak, különösen így, hogy sok kultúrában és országban közeledik az ünnepi időszak" - figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, aki arra kérte az embereket, hogy az ünnepek alatt is kerüljék a nagyobb összejöveteleket.

A múlt héten - szeptember óta először - csökkent az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma - jelentette be a WHO főigazgatója hétfői sajtótájékoztatóján Genfben, aki mindazonáltal további elővigyázatosságra intett.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!