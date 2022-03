Zelenszkij azonnali felvételt akar az EU-ba – lehetséges ez?

Az Európai Parlament rendkívüli ülést tart ma, a képviselők arról szavaznak, hogy Ukrajna azonnal, vagy milyen távoli, esetleg közeli jövőben lehet EU-tag, közölte az ATV ma reggeli adásában Menczer Tamástól, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárától.

Ez annak a következménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is kérte országa felvételét az EU-ba, és ezt a Facebook-oldalán is közölte.

Mindez nem sokkal azután történt, hogy Zelenszkij egy videót tett közzé, amelyben EU-tagságért folyamodik, és azt kéri, hogy az orosz haderő vonuljon vissza. Zelenszkij kezdeményezte, hogy az EU engedélyezze Ukrajna azonnali belépését egy „új, különös eljárás keretében”. Ennek mibenlétét nem fejtette ki alaposabban, és egyelőre nem is látszik, hogy miből állna ez - jelentette az NPR.

„Az a célunk, hogy együtt legyünk minden európaival, a legfontosabb pedig, hogy egyenlők legyünk” - mondta az ukrán elnök. „Biztos vagyok abban, hogy ez rendjén van. Biztos vagyok abban, hogy megérdemeljük. Biztos vagyok abban, hogy ez lehetséges” - nyilatkozta.

Ukrajna jelenleg nem hivatalos EU-tagjelölt, noha kötöttek az országgal megállapodást 2017-ben, amely szerint mindkét fél lépéseket tesz a másik felé bizonyos gazdasági területeken és mélyíti a politikai kapcsolatokat - jegyzi meg a Politico.

Zelenszkij vasárnapi twitter-üzenete szerint beszélt az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel. „Ez egy különleges pillanat arra, hogy pontot tegyünk a viták végére, és döntsünk Ukrajna EU-tagságáról”, írta akkor.

Michel úgy reagált, hogy „Ukrajna és az ukrán nép a családunk, további támogatás várható.” Hogy ezen egészen pontosan mit értett, szintén nem világos.

#Ukraine and its people are family.



Further concrete support is on its way. https://t.co/UdcCXkj31Q