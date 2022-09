Zelenszkij szerint Putyin nem blöfföl az atomfenyegetéssel

Komolyan veszi Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris fenyegetését – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a CBS amerikai hírtelevíziónak adott, vasárnap közzétett interjúban. „Talán tegnap még blöff volt. Mostanra ez a valóság lehet” – jelentette ki Zelenszkij. Az orosz erők kezére került zaporizzsjai atomerőmű körül zajló harcokra utalva úgy fogalmazott: „Ő (ti. Putyin – a szerk.) az egész világot meg akarja ijeszteni (…) Ezek nukleáris zsarolása első lépései. Nem hiszem, hogy blöffölne” – fűzte hozzá. Az interjúban az ukrán vezető azt is megerősítette, az első NASAMS légvédelmi rendszerek megérkeztek Ukrajnába.

