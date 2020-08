Zsebből kell ebédelni a MÁV nemzetközi járatain, bezár minden étkezőkocsi

A közlemény szerint a kormány nemzetközi utazások korlátozására vonatkozó intézkedései miatt a MÁV-Start kezelési költség nélkül visszatéríti a szeptemberre szóló nemzetközi jegyek árát, célországtól függetlenül, amennyiben az utas lemond az utazásról. Felhívták a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében a tömegközlekedési eszközökön, így a vonatokon is kötelező a száj- és az orr eltakarása.

