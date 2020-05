Zsidai Roy: Még a következő év is veszteséges lehet

Zsidai Roy szerint arra kell készülni, hogy még a következő év is veszteséges lesz és egy tisztulási folyamat indul majd el a piacon.

Egy felelős vállalkozó Zsidai Roy szerint arra készül, hogy veszteséges lesz talán még a következő évi működése is , ezért szerinte át kell gondolni, hogy van-e tartaléka és szándékozik-e a tartalékot erre fordítani. A piacon már eleve túlkínálat volt a válság előtt is, egy tisztulási folyamat indul majd el, ezért a szakember nehéz időszakra számít.

Nagyon sok időt fordítok a cash flow számításokra, próbálom kisakkozni, hogy a következő nehéz hónapokban hogyan tudunk talpon maradni, mert számomra most az operatív intézkedéseknél sokkal fontosabb, hogy hogyan éljük túl a jövő húsvétig hátralévő időt - fogalmazott a Zsidai Gasztronómiai Csoport tulajdonos-ügyvezetője, a Jamie Oliver éttermek regionális franchise jogainak birtoklója a Magyar Turisztikai Ügynökség oldalán megjelent cikkben.

