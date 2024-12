A BME is modellt vált, csak nem úgy

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa megszavazta a rektor és a kancellár előterjesztését, így ez az intézmény is fenntartót vált. Charaf Hassan rektor az InfoRádióban ismertette a konstrukció lényegét:

első lépésben az állam létrehoz egy gazdasági társaságot, amely megkapja a BME fenntartói jogát.

A teljes intézmény fenntartója ez az állami társaság lesz, ugyanúgy a kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt, de a cég köt az állammal egy teljesítményalapú finanszírozási szerződést, ami a rektor szerint lehetővé teszi, hogy áttérhessenek a stratégiai tervezésre, mert a jelenlegi rendszerben csak minden évben január 1-jétől december 31-ig tudnak gondolkodni.

„Az állam ezek után nem fenntartóm lesz, hanem szerződő partnerem. Továbbra is az állam finanszírozza az egyetemet, csak a teljesítménye alapján. Ezért mi ezt úgy hívjuk, hogy a BME-modell, mert nincs más ilyen az országban” – mondta Charaf Hassan.

Charaf Hassan rektor szerint nincs még egy ilyen modell Magyarországon

Fotó: BME

A rektor úgy számol, hogy ezzel a megoldással több forrása lesz az egyetemnek, mert hasonló szerződést kötnek majd, mint az alapítványi fenntartásba került egyetemekkel, csak itt egy cég szerződik és nem egy alapítvány. Az is különbség lesz, hogy ez a társaság nem kapja meg a közvagyont, az egyetemi épületek továbbra is állami tulajdonban maradnak, a cég csak hosszú távú vagyonkezelési jogot kap. „Egy világos feltételrendszer mellett, stabilan, kiszámítható formában tudunk előre menni” – mondta az egyetem első embere.

A BME-modell következő lépéseként a tervek szerint az állam értékesítheti részben vagy egészben az egyetemet működtető állami társaságot, és a vételárat szintén az egyetem finanszírozására lehet fordítani. Charaf Hassan szerint több olyan magyar cég is van, amely fantáziát lát abban, hogy tulajdonosa legyen a műszaki egyetemet fenntartó cégnek. „Hogy ki lesz a tulajdonos, ez egy kérdés, de a legfontosabb maga a modell és a rugalmasság. Vannak érdeklődők, vannak, akik erre nyitottak, és arra számítunk a jövőben, hogy ők lesznek a kulcspartnereink” – mondta a rektor.

Arra a felvetésre, hogy a Molt is emlegetik a lehetséges vevők között, megerősítette, hogy a Mol is komolyan érdeklődik az üzlet iránt.

Mint fogalmazott, az olajipari cég dolgozóinak harmada mérnök, ezért érdekelt abban, hogy erősödjön a mérnökképzés az országban. „Mi vagyunk a nemzet műszaki egyeteme, innen kerül ki a kutatók, fejlesztők több mint a kétharmada. Bármelyik nagy cég érdekelt abban, hogy élvezze azt a versenyelőnyt, hogy itt van a közelünkben” – mondta.

Az új tulajdonos az egyetem elképzelése szerint az akadémiai, az oktatási szabadságba nem szólhatna bele, de a működtetésben annál inkább számítanak a tapasztalataira. A mostani döntés azért is fontos a rektor szerint, mert a felvételizők már most tudhatják, hogy egy megújuló intézménybe jelentkeznek. A lépés következményeként már januártól jelentős béremelésre készülnek az oktatók körében is.

Charaf Hassan arról is beszélt az InfoRádióban, hogy már a júniusi rektorválasztáson azzal szerzett kétharmados támogatást, hogy az egyetem fenntartását le akarja választani az államháztartásról, és az alapítványi modellt azért vetették el, mert így elkerülhetik az uniós szankciókat. A tervezett menetrend szerint a leválást az első negyedév végéig le akarják zárni, és a rektor reményei szerint 2025 második negyedévében már a sokkal rugalmasabb új modellben működhetnek.