Brüsszel szívhatja a fogát: újabb egyetem adja be a derekát, a BME is modellt vált

Az új működési modell alapelveit szintén meghatározták az előterjesztésben. Eszerint a létrehozandó fenntartó gazdasági társaság zártkörűen működő részvénytársaság, a BME által kezelt ingó- és ingatlanvagyon állami tulajdon marad, de vagyonkezelési jogát határozott, hosszú időtartamra a Műegyetem kapja meg. A hallgatók képviseleti, részvételi, döntési, egyetértési és véleményezési jogosítványai változatlanul fennmaradnak és a szenátus az új működési modellben is a BME legfőbb akadémiai döntéshozó testülete lesz.

Hétfői rendkívüli ülésén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) szenátusa elfogadta Charaf Hassan rektor és Verseghi-Nagy Miklós kancellár előterjesztését, amelynek értelmében a BME fenntartói joga egy, az állam által létrehozott gazdasági társasághoz kerül. Ezzel az egyik utolsó, még a hagyományos modellben működő egyetem is belép a modellváltók sorába.

