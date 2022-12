Megvan a kirúgási hullám első vidéki pedagógusa

Újabb tanárt bocsátottak el az állásából, amiért több alkalommal is részt vett a pedagógusok által szervezett akciókban - tudta meg az ATV Híradója.

A Pécsi Művészeti Szakgimnázium dráma szakos tanárának ma délelőtt mondtak fel, azonnali hatállyal. Az ATV úgy tudja, hogy a tankerület és az iskola vezetése azzal indokolta a pedagógus munkaviszonyának megszüntetését, hogy túl sok alkalommal vett rész a polgári engedetlenségi akciókban.

Ő az első vidéki pedagógus, akitől megváltak. Fotó: Facebook/noÁR

A Telex szerint a Pécsi Tankerületi Központ vezetője kedd délelőttre hívta be Tölgyfa Gergelyt, a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum oktatóját. A drámajátékot és színészmesterséget tanító Tölgyfán kívül még hatan jelentettek be december elején határozatlan idejű polgári engedetlenséget, ekkor ők kezdeményeztek tárgyalást a tankerület vezetőjével, aki fogadta is őket, de egyelőre csak Tölgyfát kérte be a munkáltatója.

Kapcsolódó cikk PSZ: gyalogos Tudásmenet indul Miskolcról Budapestre Közös tudásmenetet szervez a Pedagógusok Szakszervezete, a Tanítanék és a noÁr mozgalom.

A pécsi művészeti középiskola néhány tanára a helyi pedagógustüntetések legaktívabb szervezői közé tartoztak. Novemberben a város főterén tartották az a elmúlt hónapok egyik legnagyobb tüntetését, ennek egyik levezetője is Tölgyfa Gergely volt.

A művészetiben jelenleg próbaidejét töltötte, így lehetséges volt indoklás nélkül is azonnali hatállyal felfüggeszteni a munkaviszonyát. Nem érte meglepetésként, arra számított, hogy a próbaideje végével, azaz december 22-től lépik meg ezt. Konkrétumok nélkül, de az előzetes beszélgetésen már felmerült az is, hogy vagy így, vagy közös megegyezéssel szűntessék meg a jogviszonyt.

Budapesten ősszel 13 tanárt bocsátottak el polgári engedetlenségi akcióban való részvétel miatt. A kirúgott pedagógusok a Karinthy Frigyes Gimnázium, a Vörösmarty Mihály Gimnázium, az Eötvös József Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai voltak.