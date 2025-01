Nyílt levél Pintér Sándornak: „Önök hazudnak a magyar családoknak”

A Szülői Hang a KRÉTA rendszeren kiküldött szülői kérdőívből tudhatta meg, hogy az oktatás irányítói rangsort terveznek készíteni az általános iskolákról és a gimnáziumokról. Ezért felelős szülőként nyílt levélben tettek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban, amelyet változtatás nélkül közlünk:

Mi a terv? Mit várnak egy ilyen hivatalos iskolai rangsor elkészítésétől? Netán a tehetősebb, jobb körülmények között élő családoknak könnyebb lesz kiválasztani a rangsorban elől lévő iskolákat, a többieknek meg marad az alja? Esetleg a rangsor végén teljesítő iskolákat be is fogják zárni, úgysem kár értük?

Hogyan fogják mérni, hogy a gyerekek mennyire járnak örömmel abba a közösségbe, ahol tanulnak, mennyire motiváltak és mennyire érzik magukat támogatva, segítve az intézmény által? Beleszámítják majd az adott iskolában a pedagógus- és szakemberhiány mértékét is? Miként fog beépülni a rangsorolásba az, hogy az egyik iskola költségvetési támogatásként a többszörösét kapja a másiknak? Hogyan veszik figyelembe, hogy adottak-e az infrastrukturális körülmények vagy omlik a vakolat, hogy van-e tornaterem vagy a lépcsőházban oldják meg a testnevelést? Számítani fog vajon az is, hogy hány pedagógus hagyta el a pályát, esetleg rúgtak ki az iskolából azért, mert felemelte a szavát a méltatlan körülmények miatt?

A kérdőívből az is kiderül, hogy a jövőben a kompetenciamérések eredményét is figyelembe akarják venni a gimnáziumi felvételi során, ezzel „növelve az értékelés objektivitását”. A kompetenciamérések célja az iskolák pedagógiai módszereinek, működésének mérése, nem pedig a gyerekek egyéni tudásának felmérésére. Mi a célja ennek a változtatásnak? Miután a kormány egyik államtitkára kijelentette, hogy legalább 4-ből 1 gimnáziumi férőhelyet meg kívánnak szüntetni, de akár minden második gimnáziumi hely megszüntetése is felmerül, a mostani felvételi eljárásban pedig már mesterséges központi ponthatárral is nehezítik a gimnáziumokba való bejutást, nehéz nem arra gondolni, hogy a gimnáziumi férőhelyek számának radikális csökkentését készítik elő.

Amennyiben a kompetenciamérésből felvételi tesztet csinálnak, erre a tanulókat külön fel kell készíteni, így pont az várható, ami az írásbeli felvételin: a tehetősebb, szerencsésebb családok külön tanfolyamokkal fogják segíteni a gyerekeiket, a kevésbé tehetősek, kevésbé szerencsések pedig hátrányba kerülnek. Önöknek nem probléma, hogy az újabb felvételi tesztvizsgák tovább növelik az egyébként is túlterhelt gyerekeket érő stresszt, a családok számára pedig még nehezebben elviselhetővé teszik a felvételi eljárás folyamatát?

A kormányzat ismét úgy tesz fel irányított kérdéseket a szülőknek, hogy az elképzeléseik legnagyobb részét, illetve azok következményeit elhallgatják. Valójában becsapják és félrevezetik választóikat, hazudnak a magyar családoknak. Egy megtévesztésen, elhallgatáson alapuló felméréssel a gyerekek, a mi gyerekeink jövőjével játszanak!