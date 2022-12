„Pintér Sándor annyit ért az oktatáshoz, mint halász a szabáshoz” – kommentcsokor a tegnapi tüntetésről

Tegnap, a Belügyminisztérium elé szervezett tüntetés alatt a Pedagógusok Demokratikus Szövetségének (PDSZ) közösségi oldalát ellepték a kommentek és az indulatok. A vállalható hozzászólásokból szemezgettünk.

„Társadalmi tiltakozás is kéne, mert ha éhen halunk, akkor már nem lesz kit tanítani”.

„Hamarosan többszázan lépünk munkabeszüntetésbe!”

„Respect mindenkinek, aki kint van”.

„Ki veszélyezteti a diákok tanuláshoz való jogát? Az a tanár, aki egy hónapban egy-két napot nem dolgozik, vagy az, aki rendkívüli felmondással eltávolítja az állásából a tanárt?”

Tüntetés a Belügyminisztérium előtt 2022. november 30-án. Fotó: Facebook/PDSZ/B. Molnár Béla Tüntetés a Belügyminisztérium előtt 2022. november 30-án. Fotó: Facebook/PDSZ/B. Molnár Béla

„Fiatalok! Most jött el a ti időtök! Cselekedjetek!”

„Ne már a gyerekektől várjuk a forradalmat!”

„Nem jöttetek még rá, hogy ezzel nem értek el semmit? Mindenki az utcára, rendszert kell váltani.”

„Bizonyára nem sikerült észrevenni, hogy az eddigi tiltakozások is tökéletesen eredménytelenek voltak”.

„Pintér Sándor annyit ért az oktatáshoz, mint halász a szabáshoz”.

„Csak egyet kell akarnunk: hittel és őszintén kiállni egymásért, kiállni magunkért és az oktatásért.”

„Hány pedagógussal akarnak még példát statuálni? Milyen alapon történik a kiválasztás? Mit gondolnak, hogy ez leállít bárkit? Csak nőni fog az ellenállás”.

„Gyerekek, ezt nektek kell megoldani, mert a ti gyerekeiteknek már az írást, olvasást se lesz, aki megtanítsa, nem megy tanárnak senki.”

„Csak a teljes és határozatlan idejű sztrájk fogja megállítani mindezt. Mi a bánatos izére vártok? Franciaország már lángokban állna”.

„Be kell fűteni, beszéddel semmit nem értek el”.

„Új világrend épül, jó reggelt … Abban nem kell tudás emberek!! Kicsit nézzetek utána!”

„Nem kiabálni kell gyerekek! Ez így csak bohóckodás és semmit nem értek el vele! Erre még nem jöttetek rá?! Egy országos megmozdulás kell, és elzavarni azt a …...”

„Semmit nem fogtok elérni! Csak ha együtt az alkotmányos rend helyreállítása mellett állunk ki!”

„Csak egy kérdés. Taxisoknak nincs gyerekük? Hol vannak?”

„Kussolnak az ársapkás benzin miatt”.

Miért pont tegnap történt?

Törley Katalin, a Kölcsey Ferenc Gimnázium korábban kirúgott pedagógusa a tegnapi tüntetésen beszédében hangsúlyozta: "Egy olyan napon történtek ezek az elbocsátások, amikor napok óta attól hangos a sajtó, hogy nincs benzin a benzinkutakon. Hogy nincs cukor a boltokban, hogy nem lehet tojást kapni. Hogy iszonyatos súlyos helyzetben van a magyar gazdaság és a mai napon az is kiderült, hogy bizony nem jön pénz az Európai Unióból. És akkor a kormány elkezdi a bosszúállást a tanárokon, a tanítványaikon, és kicsit kiterjesztve, körülbelül egymillió gyereken akar bosszút állni? És ott van még annak az egymillió gyereknek a másfél millió szülője. Tényleg ez az elterelő hadművelet lenne a megoldás?"

Ma több, mint húsz iskolában engedetlenkednek

A Tanárok a Tanárokért Facebook-oldalán található a lista, hogy ma hol kezdtek polgári engedetlenségbe a tanárok válaszul a tegnap kirúgott nyolc kolléga kirúgására, de percről percre nő az intézmények száma.

A Karinty Frigyes Gimnáziumban, ahol tegnap hat tanárnak is megszüntették a munkaviszonyát, az igzagató rendkívüli szünetet rendelt el december elsejére és másodikára, mert nincs elég tanár az oktatáshoz.

Tegnap a tüntetésen a tömeg Pintér Sándor, sőt, Orbán Viktor lemondását is követelte, a Tanítanék Mozgalom pedig időközben egy petíciót is közzétett, melyben Maruzsa Zoltán közoktatási államtitkár lemondásához gyűjtenek aláírástokat. A petíció arra hivatkozik, hogy az államtitkárt alkalmatlannak tartják tárgyalópartnernek, oktatásirányítási munkára, érdekképviseletre, és döntéshozói pozícióra is.

További menetrend

December 3. 17 óra, Klebelsberg Központ. A Tanárok a Tanárokért csoporttal, a Pedagógus Egységgel és a Tanítanék Mozgalommal tüntetést szerveznek szombatra.

December 8. - Egységes sztrájknap. Arra kérnek mindenkit, hogy ezen a napon ténylegesen álljon le az oktatás mindenhol.

December 9. - Tüntetés az MTVA előtt a diákok szervezésében.

2023. január 2. - Menet Miskolctól Budapestig. 180 kilométeres oktatási menet indul a miskolci Herman Otto Gimnáziumtól a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumhoz