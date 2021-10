30 milliónyi hitele és két ingatlana van a távozó államtitkárnak

Még október első napjaiban derült ki egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból, hogy Orbán Viktor menesztette egyik régi államtitkárát, Juhász Editet. Az államtitkár 2018 óta a Miniszterelnöki Kormányirodában dolgozott és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelt.

Korábban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál és a fejlesztési tárcánál is megfordult, utóbbi helyen két éven keresztül a postaügyi és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkári posztot is betöltötte. A távozása után az MVM-hez igazol, vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes lesz, valamint a jogi, és compliance osztály vezetője lesz a jövőben. Emellett a hírek szerint miniszteri biztosi feladatokat is ellát majd.

Juhász Edit, a Miniszterelnöki Kormányiroda volt államtitkára (Fotó: MTI) Juhász Edit, a Miniszterelnöki Kormányiroda volt államtitkára (Fotó: MTI)

Juhász Editnek végignézve a vagyonnyilatkozatait, nem lesz idegen a több pozicíó egyidőben való betöltése. A kormany.hu oldalon közzétett vagyonnyilatkozata alapján tavaly az év meghatározó részében négy tisztséget is betöltött. Volt államtitkár, mellette kormánybiztos, eseti jelleggel oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és igazgatósági tag a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél. De haladjunk sorban!

Az államtitkár vagyona a tavaly év végi állapothoz képest nem változott:

rendelkezik egy Budapest III.kerületi udvaros lakóházzal, amelynek 1/2-ed tulajdonrészét 2018-ban szerezte meg,

illetve egy több mint 1500 négyzetméteres belterületi beépítetlen ingatlannal Szankon.

2018-ban és előtte még volt egy 77 négyzetméteres társasházi lakása is a IX. kerületben, ám ezt az akkori nyilatkozat szerint 2018. áprilisában eladta.

Egyéb ingósága, megtakarítása, nagyobb értékű vagyontárgya nincs és nem is volt. Vagy viszont jelentősebb összegű hitele, melynek állománya 2018-hoz képesti alig-alig változott. A záró vagyonnyilatkozat szerint maga előtt görget