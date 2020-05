A már folyamatban lévő illetékügyeket is adómentessé tenné Kósáék új módosítója

Kósa Lajos és Novák Katalin illetékmentessé tenné a testvérek közötti öröklést és ajándékozást, írtuk reggel. És a fideszes képviselők most már be is nyújtották a módosító törvényjavaslatot.

A beadvány valóban kimondja:

az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész mentes az öröklési illeték alól

az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék pedig mentes az ajándékozási illeték alól.

Ráadásul a módosító szerint ezeket az új szabályokat hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

A törvény majd a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, tehát így kell majd számolni a még folyamatban lévő ügyeknél.

A módosító részletes indoklása eligazít a testvér szó pontos jelentéséről is, eszerint

testvérnek kell tekinteni az „édes” testvért, vagyis azt a személyt, akinek mindkét vérszerinti szülője azonos az örökhagyó, megajándékozó vérszerinti szüleivel, de testvérnek számít az a személy is, akinek vérszerinti vagy örökbefogadó szülei közül egy azonos az örökhagyó, megajándékozó vérszerinti vagy örökbefogadó szülőjével (azaz a féltestvér, valamint az örökbefogadáson alapuló testvér is).

A benyújtott szöveg kimondja azt is, hogy a vagyonszerzők adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a testvér által illetékmentesen megszerzett ajándékot az állami adóhatóság felé nem kell bejelenteni.