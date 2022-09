A rezsicsökkentett tűzifa esetén komoly csavarok vannak, ám ha trükközünk, ráfázunk

Megjelent az a kormányrendelet, amely a Nagy István agrárminiszter által bejelentett hatósági áras tűzifa vásárlás szabályait leírja. A jogszabály azok számára nyújt meghatározott mennyiségig kedvezményes árú beszerzési lehetőséget, akiknek a fűtési költségein nem segít a rezsicsökkentett gáz- és árammennyiség. Továbbá azoknak is, akik például a gázfogyasztásukat fatüzeléses kazán, kandalló használatával akarják és tudják csökkenteni.

A rendelet egyértelművé teszi, hogy az olcsón kínált tűzifa azért nem az, amit a tűzépeken, tűzifa-kereskedőknél megvehetünk. Az állami erdészeti társaságoktól “tűzifa alapanyagot” vásárolhatunk kedvezményes áron. Ez a jogszabály meghatározása szerint “átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott, feldolgozatlan farönkökből álló hengeres faanyag”. Ezt tehát még tönkökre kell vágni, majd felhasogatni ahhoz, hogy valaki fűteni tudjon vele - hívja fel a figyelmet a Bank360.hu. A kedvezményesen járó 10 köbméter alatt erdei köbmétert kell érteni, ami a jogszabály szerint “sorokba rendezett, 1 méter hosszú tűzifa alapanyag 1 méter szélességű és 1,7 méter magasságú mennyisége”.

Nem tűzifát, hanem csak tűzifa alapanyagot lehet kedvezményes áron venni. Fotó: Pixabay Nem tűzifát, hanem csak tűzifa alapanyagot lehet kedvezményes áron venni. Fotó: Pixabay

A kedvezményes árú tűzifa alapanyag 2023. április 15-ig igényelhető az állami erdészeti társaságnál rendelkezésre álló fafaj és készlet függvényében. A kedvezményes árú mennyiség saját felhasználásra maximum 10 erdei köbméter “magyarországi felhasználási helyenként”. A kedvezményes mennyiséget több részletben is meg lehet venni a megadott határidőig.

Ez tehát azt jelenti, hogy a kedvezmény nem személyenként jár, hanem felhasználási helyenként, ami a rendelet szerint “az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely vagy ennek hiányában lakóhely”. Az igénylő a felhasználási helyen élő személy.

A kedvezményes mennyiséget több részletben is meg lehet venni a megadott határidőig, és több, ugyanazon a felhasználási helyen élő személy együtt is megvásárolhatja. Tehát 10 köbméterig az azonos helyen élők külön-külön is vásárolhatnak, de az együttes vásárlásuk nem haladhatja meg a 10 köbmétert. Ebbe a mennyiségbe beleszámít az a tűzifa mennyiség is, amit az igénylő 2022. május 1-jét követően már megvett az állami erdészeti társaságoktól.

A rendelet szerint a kedvezményes mennyiséget nem kell okvetlen ugyanannál az erdőgazdaságnál megvenni, ahogy a beszámítandó korábbi mennyiség is származhat másik állami erdészettől. (A szállítási távolságok miatt ez vélhetően ritkán fordul elő, de azért megeshet.)

A feltételek ellenőrzése céljából az állami erdészeti társaság a vásárlást követő egy évig jogosult kezelni az igénylő nevét és a felhasználási hely címadatait. Az ehhez szükséges okmányokat (személyi, lakcímkártya) az igénylőnek be kell mutatnia a vásárláskor. A rendelet szerint az igénylőnek kötelező nyilatkoznia arról, hogy a vásárlása megfelel a kedvezmény feltételeinek. Ezen felül arról is, hogy tudomásul veszi a feltételek esetleges megszegésének következményeit.

Ha valakiről ugyanis kiderül, hogy megszegte a feltételeket (nem saját felhasználásra vett vagy/és már több mint 10 köbmétert egy felhasználási helyre), akkor kötbért kell fizetnie. Ennek összege a vásárláskori “aktuális piaci ár” és a kedvezményes ár különbözetének duplája.

A rendeletben a korábban közölt kedvezményes árak szerepelnek, azaz a tűzifa alapanyag “erdei rakodói átadáson” (azaz szállítás nélkül) számított erdei köbméterenkénti, áfát is tartalmazó egységára

kemény lombos fafajú faanyag esetében 30 000 forint,

lágy lombos fafajú faanyag esetében 19 000 forint,

fenyő fafajú faanyag esetében 19 000 forint.

A rendelet ugyan bezár néhány kiskaput a trükkös vásárlások előtt, de azért nyitva is hagy egyet. A szállításról ugyanis a vásárlónak kell gondoskodnia. Azt pedig már senki nem fogja ellenőrizni, hogy a megvásárolt tűzifát milyen címre fogja kiszállíttatni az általa megbízott fuvarossal. Ha tehát valaki megkéri például a vele nem azonos címen lakó rokonát vagy szomszédját a vásárlásra, akkor könnyen 10 köbméter fölé növelheti a kedvezményes mennyiséget. Ezzel természetesen szabályt szeg, de ha ezt nem üzletszerűen, nagy mennyiségben teszi, akkor keveset kockáztat - világít rá a Bank360.hu a szabályozás által meghagyott “szürke zónára”.