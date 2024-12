Akár 150 ezer forintot kaszálhat, aki még időben észbe kap!

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy érdemes még 2024 utolsó napjaiban belépni, a meglévő tagoknak pedig eseti befizetést teljesíteni valamelyik önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztárba. Az év végéhez közeledve még van néhány nap arra, hogy lehető legjobban kihasználjuk az szja-visszatérítés lehetőségét – tették hozzá.

Az inflációt jelentősen meghaladó tavalyi teljesítmény után idén is pozitív reálhozamot produkáltak a nyugdíjpénztárak: a kockázatosabb portfóliók első tíz havi hozameredményei bőven kétszámjegyűek, a közepes portfóliók hozamai pedig átlagosan 8 százalék fölött járnak. Ami pedig az egészségpénztárakat illeti, 2024 minden bizonnyal új rekorddal zárul a taglétszám és az öngondoskodásra szánt befizetések tekintetében is – emelte ki Mohr Lajos, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnöke.

Még van idő kihasználni az szja-visszatérítést

Fotó: Depositphotos

Így lehet kihasználni az adóvisszatérítést

Ahhoz, hogy a lehető legtöbb adóvisszatérítést megkaphassuk, az idei önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári befizetéseink összegének – a munkáltatói hozzájárulást is beleértve – el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka ugyanis az a maximális 150 ezer forint, ami visszajárhat a személyi jövedelemadóból. Természetesen a 750 ezer forintnál kevesebb éves megtakarítás esetén is jár a befizetések után számított 20 százalékos adóvisszatérítés, amiről szintén nem érdemes lemondani. Azok, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár 280 ezer forintot is visszakaphatnak. Akik viszont valamilyen okból nem fizetnek szja-t – például a 25 éven aluliak vagy a családi adókedvezményben részesülők –, értelemszerűen nem élhetnek az szja-visszatérítéssel.

Az adóvisszatérítés igénybevételéhez a pénztártagoknak először is az idei befizetéseiket kell ellenőrizniük. Ha szükséges és van is rá módjuk, érdemes ezt minél inkább kiegészíteniük, lehetőleg elérve a 750 ezres limitet. Minderre még mindig maradt néhány nap: az utalásoknak az idei utolsó banki munkanapig, azaz december 31-ig kell beérkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak, de persze – biztos, ami biztos – nem tanácsos a legutolsó pillanatig halogatni a befizetést. Az adóvisszatérítés jövőre, a tavaszi szja-bevallási szezon után érkezik majd a bevallás során megnevezett nyugdíj-, illetve egészségpénztári számlára.

November a lapunkat is kiadó Klasszis Média konferenciát rendezett „Nyugdíjszerviz – A nyugdíjmegtakarítások és a lakhatás jövője” címmel, amelyen az öngondoskodás volt a téma. Itt készült beszámolónk: