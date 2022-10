Az elszálló rezsi mellett is inkább szívesebben dolgozunk otthonról

Jó ideig velünk marad még a home office, ha a dolgozókon múlik, ezt a következtetést lehet leszűrni a MISZISZ négyszáz fő bevonásával készült online felméréséből. Az életkor, foglalkozás és beosztatás tekintetében egyaránt széles körben végzett kutatásban elsősorban arra keresték a választ, hogy a koronavírus-járvány kirobbanását követően milyen mértékű az otthoni munkavégzés elterjedtsége.

Bejött a távmunka. Fotó: Pixabay Bejött a távmunka. Fotó: Pixabay

A válaszadók nagyjából fele nyilatkozott úgy, hogy a munkaidő nagy részében elvárás a munkáltatója felé, hogy biztosítsa az otthoni munkavégzés lehetőségét, egyharmaduk a munkaidő kisebb részében vagy alkalmanként ragaszkodik a home office-hoz, míg a többi megkérdezett számára ez egyáltalán nem elvárás.

Barabás Zoltán, a MISZISZ igazgatósági elnök az eredményeket sorolva elmondta, a résztvevők valamivel több, mint 50 százalékát a munkavégzéshez szükséges eszközök, így laptop, mobiltelefon vagy egyéb bútorok biztosításával támogatja a munkaadója, de 40 százalék semmilyen plusz hozzájárulásra nem számíthat a home office-hoz.

A rezsidrágulás sem küldené vissza az irodákba a dolgozókat

Arra a kérdésre, mit tartanának ideálisnak, amivel a munkaadó támogathatná az otthoni munkavégzést, a kitöltők negyede felelt úgy, hogy eszközökre számítana, és körülbelül ugyanilyen arányban a rezsitámogatást jelölték meg. A szabadszavas válaszoknál valaki azt írta, fontos lenne számára „a munkaeszköz folyamatos karbantartása, a felhőalapú munkavégzés”, míg egy másik résztvevő úgy fogalmazott, „a munka törvénykönyvben meghatározott hozzájárulásnak már örülnék”.

A többség (60 százalék) arra számít, hogy a rezsiköltségei valamivel emelkedni fognak a következő időszakban az otthoni munkavégzés miatt, de jelentős drágulással csak minden nyolcadik kitöltő számol. A 400 megkérdezett közül 243-an számoltak be arról, hogy az otthoni munkavégzés lenne számukra fontosabb még akkor is, ha jelentősen nőne a rezsiköltségük. Jóval kevesebben voltak azok, akik most úgy vélik, ez esetben visszatérnének az irodai környezetbe.Barabás Zoltán igazgatósági elnök közölte, a kutatás alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az otthoni munkavégzés, még ha szektoronként változó mértékben is, de alapvető elvárás lett, ráadásul a dolgozóknak ezzel kapcsolatban már különböző igényeik is vannak, amit a foglalkoztatónak ki kell elégítenie.

Alkalmazkodnak a cégek is

A felméréssel párhuzamosan készült egy fókuszcsoportos beszélgetés a vállalkozói szférában is cégvezetőkkel, akiket vegyesen érintenek a közelmúltban bejelentett rezsiváltozásuk. Csak minden második megkérdezett számolt be arról, hogy változni fog a cége energiaszámlája a közeljövőben, ugyanakkor jellemzően 2022-ben „csak” a vállalatok összes költségének átlagosan 2-5 százalékát teszi majd ki az energiaköltség.



A legtöbben energiatakarékossági intézkedésekkel, a beruházások elhalasztásával és más költségek csökkentésével alkalmazkodnak a kialakult helyzethez.



A munkavállalók home office lehetőségét a beszélgetésben résztvevő cégek többsége bővíteni szeretné, és ehhez már most is biztosítják nagy százalékban a szükséges eszközöket. Az ugyanakkor szinte sehol nem elvárás, hogy a dolgozó vállalja az otthoni munkavégzést.