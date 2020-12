Dübörög a karácsonyi láz, csak meg is érkezzenek a csomagok

Évről-évre rendszeresen előfordul, hogy a karácsony előtti utolsó napokban a dugig tömött plázákban és nagyáruházakban próbálják az emberek megvenni az ajándékokat. Erre vélhetőleg az idén nem fog sor kerülni, Orbán Viktor pénteki rádiós nyilatkozatában legalábbis arra célzott, hogy a járványügyi szakértők a korlátozások fenntartása mellett érvelnek.

Ha pedig nem jön lazítás, akkor a szabályok is nehezíthetik a plázázást, de az emberek jól felfogott érdeke is az, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol várhatóan nem lehet a távolságtartási előírásoknak eleget tenni. Aki elkerülné a tömeget azoknak a szakértők már az elmúlt napokban is adtak tanácsokat. Müller Cecília például azt mondta: "Arra ösztönzöm önöket, hogy a karácsonyi ajándék vásárlásokat ne hagyjuk az utolsó percekre, kerüljük a zsúfoltságot." Az országos tisztifőorvos nagyon kedves szokásként írta le a karácsonyi ajándékok vásárlását, de azt is hangsúlyozta, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vírust, ami nemcsak fertőz, hanem embereket is öl.

Müller Cecília is a webáruházakat ajánlotta (Forrás: M1, YouTube) Müller Cecília is a webáruházakat ajánlotta (Forrás: M1, YouTube)

Müller Cecília azt is javasolta, hogy találjuk ki, hogy mi az az áru, amit szeretnénk beszerezni, és célirányosan menjünk vásárolni. Az országos tisztifőorvos a webáruházak látogatását ajánlja, amiknek a segítségével a kiszemelt ajándékot be tudjuk szerezni otthonról, és mindezt mindenfajta üzletbe történő menetel nélkül, biztonságosan tehetjük meg.

Tanács nélkül is sokan vásárolnak a neten

A biztonságos, kényelmes vásárlás és az interneten elérhető kedvezmények sokakat ösztönöztek arra az elmúlt hónapokban, hogy valamelyik webáruházban vásároljanak. Az immár Magyarországon is meghonosodott november közepi-végi kedvezményes időszak, hívják Black Fridaynek vagy akár Black Weeknek, szinten sokakat ösztönöz arra, hogy ilyen csatornákon keresztül szerezzék be a karácsonyi ajándékokat. Előzetesen, ahogy az a Piac & Profit novemberi számában olvasható írásban megjelent, a szakértők is csak vélelmezték, hogy növekedni fog a forgalom. A mértéke viszont kérdésesnek tűnt, mert az idei év végi szezont az évközben előrehozott vásárlások is befolyásolhatják. Az iskolakezdés és az otthoni munkavégzés miatt sokan már megvették a laptopot, tabletet, tévét, mobiltelefont, webkamerát, mindazokat a cikkeket, amelyek amúgy a Black Friday és a karácsonyi időszak slágertermékei – mondta Madar Norbert, a Piac & Profit kérdésére az idei karácsonyi szezont is befolyásoló folyamatokról.

Úgy tűnik azonban, hogy a válság és az előrehozott vásárlások érdemben egyáltalán nem fogták vissza az emberek vásárlási kedvét. A legnagyobb áruházak ugyanis rekordköltésről számoltak be a Black Friday akcióik kapcsán.

Az idei évben óriásit nőtt a webes forgalom Az idei évben óriásit nőtt a webes forgalom

Az eMag például azt közölte, hogy idén a magyar vásárlók 3,1 millió oldallátogatás mellett 6,9 milliárd forintos forgalmat generáltak a webáruházban a karácsonyi bevásárlás kezdeteként számon tartott fekete pénteken. Azért a szokásos slágertermékek mellett érződött a járványhelyzet is, hiszen a korábbi évekhez képest a háztartási eszközök és tisztítószerek forgalma is kiemelkedő volt. Hasonló volt a helyzet az Extreme Digitalnál is, ahol a fúrógépek és a kávéfőzők mellett a szájmaszkokat vették a legtöbben. A kereskedelmi cég szerint a november 13-i Black Friday során 46 százalékkal több pénzt hagytak az Extreme Digital boltjaiban a magyarországi vásárlók a tavalyi fekete péntekhez képest. Nem véletlen, hogy Várkonyi Balázs, az Extreme Digital alapító-ügyvezetője meglehetősen optimista, és azt jelezte, hogy az online piac legnagyobb szereplőjének számító Extreme Digital - eMAG összesített forgalma idén a tavalyi 80 milliárd forintról több mint 100 milliárd forintra nő.

Csak meg is érkezzenek az ajándékok

A webes vásárlások esetén a novemberi vásárlás az elérhető kedvezmények mellett egy további előnnyel is jár, a rendelt termék így biztosan megérkezik az ünnepekre. Ez bár viccesen hangzik, komoly problémát jelenthet az idei évben, ugyanis a kiszállítást végző futárszolgálatok és a Magyar Posta a hírek szerint már most teljes kapacitáson dolgoznak. A társaságok ugyan az ünnepek előtt igyekeznek mindig növelni a kapacitásokat időszakosan alkalmazott munkatársakkal, illetve a meglévő állomány túlórázásával. Nagy valószínűséggel azonban a webáruházak forgalmával nem fognak tudni lépést tartani.

A Magyar Posta például a napokban azt jelezte, hogy a novemberi belföldi postai csomagforgalom majdnem 30 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A társaság ezért jóval nagyobb karácsonyi szezonra készül, mint tavaly, és már szombaton is kézbesít csomagokat. A naponta beérkező csomagmennyiség az elmúlt másfél hétben a 2019-es karácsonyi idény legerősebb napjait is felülmúlta, és átlagban kétszer akkora, mint egy nyári napon - írták a közleményben.

Csak legyen elég logisztikai kapacitás (Illusztráció forrás: pixabay.com) Csak legyen elég logisztikai kapacitás (Illusztráció forrás: pixabay.com)

A Magyar Posta szerint a forgalmat a webáruházak akciói mellett a járvány is erősíti. A fertőzésveszély miatt a vásárlók kerülik az üzleteket, és inkább a világhálóról rendelnek. Kevesebb lesz a személyes találkozás is, ezért sok ajándék küldeményként ér majd célba a posta szerint.

Nem véletlen, hogy a Magyar Posta szóvivője a napokban azt mondta, hogy amennyiben valaki karácsonyra csomagot szeretne feladni, azt legkésőbb december 18-ig tegye meg, hogy a küldemény december 24-ig biztosan megérkezzen a címzetthez. Panulin Ildikó hozzátette, hogy bár a csomaglogisztikában a csúcsidőszak november 20-tól december 20-ig tart, a belföldi postai csomagforgalom már novemberben megdöntötte a tavalyi rekordot.