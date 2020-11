Egészségügyi dolgozó? Ne vegyen új bérletet, ha lejárt a régi!

Az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre valamint a pótjegyre is vonatkozik.

Kedd éjszaka nem csak a járványhelyzet miatti legújabb korlátozásokról és egyes gazdasági szereplők megsegítéséről jelent meg rendelet a Magyar Közlönyben, hanem egy egészségügyi dolgozóknak nyújtott kedvezményről is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!