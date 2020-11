Féltucat intézkedés gyorsítaná és tenné olcsóbbá az ügyeink intézését

A pénzügyek intézését könnyítő javaslatokról tárgyalt a gazdaságvédelmi operatív törzs – közölte Varga Mihály a mai ülésről a Facebook-oldalára feltett videóüzenetében. A Magyar Bankszövetség és a Pénzügyminisztérium javaslataira építve 6 pontot fogadtak el, amelyek mindegyike egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá teszi az ügyintézést.

A meghozott intézkedések a következők:

Varga Mihály kijelentette, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs eddig megvalósult 44 intézkedéséhez hasonlóan a fentieket is rövid időn belül bevezetik, hogy mégis mikor, azt nem részletezte.

Vélemény:

Bár Varga Mihály közlése szerint a gazdaságvédelmi operatív törzs a Bankszövetség javaslataira is építve hozta meg a döntéseit, ez nem a bankok érdekképviseleti szervének egy éve, tavaly novemberben nyilvánosságra hozott 8 pontos csomagjára vonatkozik, a pénzügyminiszter által ismertetett 6 pont csak egyben mutat átfedést. Ez az, hogy 2021. január 1-jétől az online pénztárgépeket működtető kereskedők kötelesek legalább egy nem készpénzes, azaz elektronikus fizetési módot biztosítani. Ráadásul ez sem új, a kormány már korábban rábólintott erre, sőt annak kötelező jellegéről már a jogszabály is megszületett. Hogy most mégis bekerült ez a pont is az intézkedések közé, meglehet, annak is köszönhető, hogy így akarták megerősíteni, az új év beköszöntével mindenképpen megtörténik a változás. Ezzel a törzs szokatlanul gyorsan válaszolt is a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének (KISOSZ), amely ma reggel tette közzé, hogy kezdeményezni fogják a január elsejei határidő módosítását, amennyiben a plázák és a kisebb boltok korlátozott nyitva tartásra vagy bezárásra kényszerülnének. Az a két pont azonban, amelyek leginkább olcsóbbá tehetnék a pénzügyek intézését – a tranzakciós illeték eltörlése és a havi kétszer, összesen 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvétel – ezúttal sem került napirendre. Pedig ahogy arra cikkünkben rámutattunk, ez jelentősen hozzájárulhatna a rekordokat döntögető, immár 7 ezer milliárd forintosnál is magasabb hazai készpénzállomány csökkenéséhez.