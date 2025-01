Fontos változás a vendéglátásban – figyelmeztetett a NAV

Hozzátették, hogy az átutalásos vagy bankkártyás fizetésre szintén ez a szabály érvényes. Tehát a közlemény szerint az így fizetett borravaló is csak akkor adómentes, ha arról egyértelmű nyilvántartás készült – olvasható a közleményben.

Januártól már nemcsak a vendégtől kapott borravaló adómentes, hanem az is, amelyet a vendéglátó egység üzemeltetője ad. Ehhez azonban olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből kiderül, hogy ki mikor mennyit kapott, vagyis minden adatot fel kell tüntetni, ami a kifizetést igazolja – írták.

