Fontos változás jön az Erste Banknál

Az Erste Bank ugyan már jóval korábban, idén januárban bevezette a kétfaktoros azonosítást az internetes kártyás tranzakcióknál, ám a folyamat most a jogszabályi elvárások szerint változik: már nem elég az SMS-ben kapott kód, szükség lesz a netbanki belépéshez használt jelszóra is, a MobilBankot használóknak azonban továbbra is csupán egy push üzenettel kell megerősíteni a fizetést. Az online kártyás vásárlás lehetőségének biztosítása érdekében az Erste netbanki hozzáférést nyújt minden, a szolgáltatással eddig nem rendelkező ügyfelének.

Az ügyfeleknek internetes kártyás fizetéskor a bankkártya adatok (kártyaszám, név, lejárat és a hátsó oldalon lévő három számjegyű CVV/CVC-kód) megadása után mobiltelefonjuk segítségével is meg kell erősíteniük a fizetést. Ezt két féle módon tudják megtenni. Aki már rendelkezik MobilBankkal, a már megszokott módon, a kártyaadatok megadását követően egy, az okostelefonra érkező jóváhagyó, push üzenetre kattintva hagyja jóvá a műveletet (arcfelismerős telefon nélkül ez ujjlenyomattal, vagy a saját jelszó beírásával működik). MobilBank nélkül a NetBank belépéshez használt jelszóval, valamint az ügyfél mobiltelefonjára SMS-ben küldött egyszer használatos kóddal kell hitelesíteni a tranzakciót. Az Erste Bank ügyfeleinek a push üzenetet, illetve az ehhez szükséges, ingyenes MobilBank applikáció letöltését ajánlja.

Milyen feladatuk van az Erste Bank ügyfeleinek jövő januárig?

Aki rendelkezik Erste MobilBank szolgáltatással, annak nincs plusz feladata az átállással, online vásárlásait továbbra is a már megszokott módon egyszerűen, gyorsan és kényelmesen jóváhagyhatja.



Aki rendelkezik NetBank hozzáféréssel, érvényes NetBank jelszavával és a mobiljára küldött internetes vásárlást ellenőrző SMS-kóddal is vásárolhat januártól. Az Erste ugyanakkor azt ajánlja ügyfeleinek, töltsék le okostelefonjukra az ingyenes MobilBank applikációt a Google Play/Apple Store áruházból (attól függően, hogy androidos készüléket vagy iPhone-t használnak). Ezután már csak regisztrálni kell az alkalmazásba, amelyhez a NetBank azonosítóra és a Netbank jelszóra van szükség.



Aki esetleg nem emlékszik a NetBank jelszavára (például azért, mert bár rendelkezik ilyen szolgáltatással, de a gyakorlatban eddig nem használta azt), de van Telebank szolgáltatása, az TeleBankon keresztül is igényelhet új NetBank jelszót (ehhez szükség lesz a TeleBank azonosítóra és a TeleBank PIN-kódra).



Akinek nincs NetBankja, vagy a NetBank jelszó pótlására szolgáló TeleBank szolgáltatása, de van az Erste Banknál megadott mobilszáma, annak az Erste hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz. A bank a NetBank jelszót és/vagy a TeleBank PIN-kódot a mobilszámra küldi el. Akinek nincs az Ersténél megadott mobilszáma, az felkeresheti bármelyik bankfiókot az ügyintézéshez.



A társkártyásokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a főkártyás ügyfelekre azzal a különbséggel, hogy az ő hozzáférésük a NetBankhoz és a TeleBankhoz korlátozott, kizárólag az online kártyás vásárlások jóváhagyására szolgál. A társkártyások is letölthetik okostelefonjukra a MobilBankot, online kártyás vásárlásaikat ők is az alkalmazással tudják a legegyszerűbben jóváhagyni.

Érdemes tudni, hogy az Európai Union belüli tranzakciók esetében 2021. január elsejétől kötelező alkalmazni az erős ügyfélhitelesítést az online kártyás fizetések során. Ezért, ha az azonosítás nem jár sikerrel vagy nem történik meg, a bank elutasíthatja a tranzakció végrehajtását. Az erős ügyfélhitelesítés bevezetése csak Európában kötelező, a nem uniós webáruházakban vásárolva a bankok feladata lesz az ügyfél megfelelő azonosítása, amit igyekeznek majd a legbiztonságosabb módon megtenni. Ahol van lehetőség, alkalmazni fogják az erős ügyfélhitelesítést, ahol erre nincs mód, ott továbbra is elegendőek lehetnek a kártyán szereplő adatok.