Így is lehet - két oldalról is jöhet az adókedvezmény

Kézenfekvő, hogy mindenki szeretné jó egészségben és anyagilag stabil háttérrel megkezdeni a nyugdíjas éveit. Ehhez azonban tudatosan kell építkezni addig, azaz takarékoskodni kell.

Önmagukért beszélő számok

Nagyon sokan ezt már megtették, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetséggel (Pénztárszövetség) együttműködő önkéntes nyugdíjpénztáraknak és egészségpénztáraknak idén június végén már közel kétmillió tagja volt. Az eredményekkel pedig a tagok elégedettek lehetnek, a kasszák ugyanis jó teljesítményt nyújtottak.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében a vagyongyarapodást jelzi ezt, az érintett kasszák összvagyona június végén közel volt az 1400 milliárd forinthoz, ami majdnem 6 százalékos növekedést jelent éves szinten. Most, amikor alacsonyak a kamatok, felértékelődik a pénztárak jó hozameredménye is, ami a befizetések növekedésével együtt járult hozzá a vagyongyarapodáshoz. Az egészségpénztáraknál a kiemelkedő eredmény abból is látszik, hogy az első félévben 4 millió alkalommal fizették a tagok pénztári számlájukról az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat - egy-egy alkalom pedig átlagosan 5700 forintba került.

Újra képbe kerültek a munkáltatók

Az említett jó eredmények mellett a második negyedév fontos változást, másképpen fogalmazva fordulatot hozott, ami a pénztári ágazat jövőjét, a munkáltatókat és a jelenlegi és jövőben belépő tagokat is érintheti. Ehhez azonban kicsit érdemes visszakanyarodni az időben. Mégpedig azért, mert évtizedes távlatban nézve volt olyan időszak, amikor a munkáltatók jelentős összegű hozzájárulással segítették a pénztári megtakarítással rendelkező dolgozók takarékoskodását. Ugyanakkor az elmúlt évek adóváltozásai miatt a munkáltatók aktivitása visszaesett.

Az idei második negyedévben azonban nagyon fontos dolog történt: a munkáltatói hozzájárulások a Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjpénztáraknál 33 százalékkal, az egészségpénztáraknál pedig 70 százalékkal gyarapodott az első negyedévi szinthez képest. “Bár csak egy negyedévről van szó, így tartós trendről még nem beszélhetünk, de a növekedés látványos. Bízunk benne, hogy a munkáltatók felismerve a felelősségüket, tehát azt, hogy nagyon fontos a dolgozók takarékoskodásának elősegítése, a jövőben fokozzák majd a szerepvállalásukat. Ez azért is lenne fontos, mert sok alkalmazott anyagi okokból nem tud félretenni, miközben szeretne spórolni az egészségének megőrzésére és a nyugdíjas éveire. A mai munkaerőhiányos világban ez egy fontos munkaerőmegtartó erő, és egyben jó üzenet” - mondta dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke.

Hozzátette: Kivételes megoldás is támogathatja azt, hogy a munkáltatók az állami kedvezményt kihasználva nagyobb szerepet vállaljanak a dolgozók, azaz a pénztártagok takarékoskodásában és ezzel ösztönözzék a pénztártagsággal még nem rendelkező alkalmazottak kasszákba történő belépését. “Arról van szó, hogy akik kapnak a munkaadójuktól hozzájárulást a pénztári megtakarításukhoz, az adott összeg után is érvényesíthetik az egyéni takarékoskodóknak régóta járó 20 százalékos, akár évente 150 ezer forintos adó-visszatérítést. Ennek köszönhetően pedig 100 forintra vetítve a munkáltatói hozzájárulás akár 10 százalékkal jobb megoldás, mintha ugyanazt az összeget fizetésként kapná meg az érintett dolgozó” - emelte ki az elnök.

Lépések a biztos jövő érdekében

Kravalik Gábor megemlítette, hogy a Pénztárszövetséggel együttműködő önkéntes nyugdíjpénztárakban és egészségpénztárakban takarékoskodóknak kifejezetten kedvező változás lehet, ha megvalósulnak a Magyar Nemzeti Bank növekedési programjában foglalt, a pénztári előtakarékosságot támogató lépések. Erről a kérdésről várhatóan az ÖPOSZ szeptember végi konferenciáján további részleteket is hallhatunk majd.

Az elnök arra is kitért, hogy a Pénztárszövetség a pénztári jutatások hatékonyságára sok alkalommal felhívta a figyelmet annak érdekében, hogy minél többen és lehetőség szerint minél többen kezdhessék el, valamint akár nagyobb összeggel folytathassák a takarékoskodást.

Továbbá a Pénztárszövetség több új lépéssel is segíti a pénzügyi tudatosság térnyerését. A szervezet az idén elindította a www.nyugdijkalkulalo.hu címen elérhető kalkulátort, amely megmutatja, hogy különböző összegű havi megtakarítással mekkora összeget lehet felhalmozni a nyugdíjba vonulásig. A kalkulátor különlegessége, hogy arra is választ ad, mennyi gyűlik össze az inflációt is figyelembe véve, azaz megmutatja a megtakarított összeg reálértékét.

A Pénztárszövetség kiemelten kezeli a fiatalokat is akiket többek között arra szeretne ösztönözni, hogy minél tudatosabban és korábban lépjenek be az előtakarékosság világába, ezért az idén a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank védnökségével elindította a Pénzmesterek című online versenyét, amelynek köszönhetően a diákok online pénzügyi kurzusokon vehettek részt és tesztelhették a tudásukat is. A játék ünnepélyes díjátadója a szeptember 26-i Pénztár-konferencián lesz ahol a nyertesek számára átadásra kerül az összesen 500 ezer forint pénzdíjazás, illetve a verseny támogatói által a legjobbak számára felajánlott számos értékes tárgynyeremény - laptop, tablet, okostelefonok, könyvutalvány, élményajándék és más értékes, érdekes, izgalmas nyeremények is.