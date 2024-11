Így tesznek félre a magyarok: szép célok, nem kis nehézségek

Mariia Lukash, Head of Growth, közép- és kelet-európai régió, így nyilatkozott: „Ez a felmérés rávilágít arra, hogy a fogyasztók számára egyre fontosabb, hogy a pénzüket okosan kezeljék, és sokféle módot használjanak pénzügyi jóléti céljaik elérésére. Örömmel látjuk, hogy a Rugalmas Pénzpiaci Alapok rövid idő alatt olyan termékké vált, amely segíti az embereket abban, hogy a legtöbbet hozzák ki a pénzükből. A Revolut magyar ügyfelei alacsony kockázattal fektethetnek be EUR, USD és GBP pénzpiaci alapokba, rugalmas visszavonási lehetőséggel, így nem kell többé halasztaniuk a terveiket, akár álomnyaralásról, akár egy nagyobb családi házról van szó.”

Az infláció is kihívás: a válaszadók 25 százaléka tapasztalja a megélhetési költségek emelkedésének hatásait, és küzd azzal, hogyan növelheti megtakarításait anélkül, hogy azok elértéktelenednének.

A rendelkezésre álló jövedelem hiánya is fő okként szerepel: 39 százalék mondta, hogy egyszerűen nem marad elég pénze a megtakarításra.

A Takarékossági Világnap alkalmából a Revolut Dynata piackutató céggel együttműködve mutatta be, hogyan takarékoskodnak a magyarol, erről csütörtöki sajtóközleményükben írtak. A Revolut 1000 magyarországi embert kérdezett meg megtakarítási hozzáállásukról.

