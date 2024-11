Itt a megoldás, ha nem akarjuk borítékban hordani az osztálypénzt

Az osztálypénz begyűjtése és kezelése soha nem tartozott a hálás feladatok közé: nem is csoda, hogy általában az iskola szülői munkaközösségének az adott osztályt képviselő tagjára jut ennek megszervezése, vagy lebonyolítása. A helyzetet külön nehezíti, hogy a legtöbb általános- és középiskolai osztályban még mindig készpénzben gondolkodnak: a szülő vagy minden hónapban beküldi a gyermekével borítékban az előzőleg meghatározott összeget, vagy a szülő fél évre, esetleg az egész tanévre előre fizet.

„A készpénzes fizetés még nagyon sok helyen bevett pénzkezelési módszer az iskolákban, leginkább azért, mert a szülők egy – már általában kisebb – része ódzkodik a rendszeres átutalástól, vagy erre nincs is lehetősége” – hívja fel a Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, hozzátéve: azokban az iskolákban, ahol kevés a közös kiadás – és így az osztálypénz összege is –, szólhatnak érvek a készpénzes ügymenet mellett, de ma már a bankszámla vezetésének olyan előnyei vannak, amelyek tükrében mindenképp érdemes megfontolni az osztály pénzügyeinek bankszámlára terelését.

Nem mindegy, hogy mennyit fizet a szülő

A tapasztalatok szerint az osztálypénzt általában két formában szedik az ezzel megbízott szülők: az egyik a rendszeres, általában a tanév első szülői értekezletén elfogadott mértékű havi befizetés, amelyet a szülők minden különösebb felszólítás nélkül – többé-kevésbé fegyelmezetten – teljesítenek. A havi befizetés összege sok tényezőtől függ: nem mindegy, hogy egy fővárosi gimnáziumról, vagy egy kistelepülés általános iskolájáról van szó, de nyilván az osztály tervei is szerepet játszanak a közös befizetések összegében.

Így az osztálypénz egy tanévre számított összege néhány ezertől 30-40 ezer forintig is terjedhet.

A másik kategória a célbefizetéseké: ezek olyan egyszeri, nagyobb kiadással járó események finanszírozására szolgálnak, mint egy osztálykirándulás, vagy egy középiskolai szalagavató. Ezeknél alkalmanként akár több tízezer forintos befizetésekről is szó lehet.

„Az, hogy egyáltalán érdemes-e elgondolkodni kifejezetten az osztálypénz kezelésére szolgáló bankszámla nyitásán, nagyban meghatározza annak várható forgalma. Minél nagyobb az adott tanév alatt befizetett összeg és az osztály létszáma, annál inkább érdemes lehet bankszámlára terelni a pénzügyeket” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter.

Miért éri meg számlát nyitni?

Kifejezetten az osztálypénz kezelésére szolgáló bankszámla-konstrukciót most két pénzintézet kínál. Az OTP Bank „OTP Class” nevű csomagjának – hívja fel a figyelmet a honlapján található tájékoztatóban a pénzintézet – egyik előnye, hogy a számla segítségével az osztály pénzügyei biztonságban kezelhetők, miközben a kiadások és a bevételek egyszerűen nyomon követhetők az OTP Mobilbankon és az eKréta felületén. Az OTP-nél a számlához társkártya igényelhető, így többen is intézhetik az osztály pénzügyeit, akár az osztályfőnöknél is lehet egy bankkártya a kirándulásokra: a szülők emellett minden befizetést átutalással vagy a fizetési kérelem szolgáltatás segítségével egyszerűen rendezhetnek. Az OTP konstrukciójának sajátossága emellett, hogy a számlavezetési díj és a számla további költségei annál kedvezőbbek, minél többen rendelkeznek OTP Junior számlával az osztályban.

Hasonló elven működik a Gránit Bank Gránit Osztálypénz számla, amelynél a Gránit Osztálypénz Extra nevű változat több kedvezményt, illetve díjmentes szolgáltatást is tartalmaz: utóbbinak ugyanakkor az a feltétele, hogy az osztályon belül legalább 10 gyermek rendelkezzen Gránit Family Junior bankszámlával. Az Extra számlacsomagnál díjmentes például a számlavezetés, a bankkártya éves díja, és az elektronikus átutalási műveletek is. A számla különlegessége emellett, hogy a piacon megszokottnál jóval magasabb látra szóló kamatot fizet a számlán elhelyezett pénz után: ennek mértéke jelenleg évi 1,50 százalék.

Mire érdemes figyelni, ha számla nyitása mellett dönt az osztály?

Az osztály pénzügyeinek kezelésére persze megoldást jelenthet egy „normál” lakossági bankszámla megnyitása is. „Az osztálypénz kezelését szolgáló bankszámláknál különösen fontos a számla fenntartásának költsége, így nagyon körültekintően kell eljárni a szolgáltató és az adott csomag kiválasztásánál” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter. Különösen érdemes odafigyelni – tette hozzá – a számlavezetés havi, és a bankkártya éves díjára (utóbbinál társkártya költségével is érdemes számolni), illetve az átutalási, készpénzfelvételi tranzakciók költségeire is. A szakértő szerint a megfelelő osztálypénz számla kiválasztását megkönnyíthetik a bankszámla-választó kalkulátorok is, amelyek sok támponttal szolgálhatnak a döntéshez.

A BiztosDöntés.hu szakértője több egyéb szempontra is felhívta a figyelmet, amit az osztálypénz kezelésére szolgáló számla nyitása előtt feltétlenül mérlegelni kell. Az egyik, hogy a számlatulajdonoson kívül – aki a legtöbb esetben a szülői munkaközösségnek az osztályhoz tartozó tagja – egy másik személyt is ki kell jelölni, aki rendelkezhet a számla felett: ez lehet akár az osztályfőnök, vagy egy másik szülő is.