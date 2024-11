Könnyen drága hitel lehet a kamatmentes munkáshitel

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A közzétett jogszabálytervezetben ezen felül is több, a babaváró hitel feltételeire emlékeztető pontot lehet felfedezni. Ezek között van például a kezességvállalási díj, melynek mértéke a babaváróhoz hasonlóan évente a fennálló tőketartozás 0,5 százaléka, és ezt havonta kell megfizetni a tőketartozáson felül. 4 millió forintos hitelösszegnél ez az törlesztés megkezdésekor havi 1666 forintra jön ki.

A kereslet alacsonyabb az elmúlt évekhez képest, de nem elhanyagolható, és az év egészében akár 250 milliárd forintnyi új kihelyezést is hozhat a konyhára.

Kapcsolódó cikk Kevesebb a babaváró hiteles ügyfél, de még mindig nagyon szeretik őket a bankok A kereslet alacsonyabb az elmúlt évekhez képest, de nem elhanyagolható, és az év egészében akár 250 milliárd forintnyi új kihelyezést is hozhat a konyhára.

A munkáshitel feltételeivel a családalapítást és a gyermekvállalást is ösztönzik. A hitelfelvevő nők esetében az első gyermek születése után a törlesztést 2 évre felfüggesztik, a második gyermek után újabb 2 év moratórium lép életbe és a tartozás felét elengedik, míg a harmadik gyermek születése esetén pedig a teljes fennálló tartozást elengedik.

Az alapfeltételek között szerepel még, hogy az igénylő nem lehet büntetett előéletű és nem lehet 5000 forintot meghaladó köztartozása sem. Nem lehet továbbá a KHR-ben (banki feketelistában) fennálló tartozással, aktív státusszal beadni az igénylést. A tervezet szerint már rendezett tartozással, vagyis passzív státusszal lehetséges lenne az igénylés, de mivel a banki hitelbírálatnak is meg kell felelni, a korábbi évek gyakorlata alapján arra lehet számítani, hogy a bankok nem fognak hitelezni olyan igénylőt, aki bármilyen státusszal szerepel az adóslistán. Feltétel az is, hogy az igénylőnek a munkáshitel igénylésének időpontjában és azt megelőzően legalább 3 hónapja folyamatosan tb-jogviszonya van.

A hitel is számolva jó Fotó: Pixaby

Kizáró ok: Az igénylés idején diákhitelre jogosultak nem vehetik igénybe a munkáshitelt. (Ilyennek számít az, akinek érvényes hallgatói, tanulói jogviszonya van felsőoktatási intézményben, illetve felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett.)

Ebben az esetben nemcsak a fennmaradó tőketartozást kell büntetőkamattal terhelve tovább törleszteni, hanem az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni egy összegben, 120 napon belül. (Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a támogatott 5 éven belül külföldre költözik, azaz megszűnik a magyarországi lakcíme.) Ez különösen valós veszély lesz az olyan ágazatokban dolgozó munkások számára, ahol az ötéves folyamatos munkaviszony az álmok birodalmába tartozik.

A Bank360.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet a jogszabálytervezet alapján, hogy ugyan a munkáshitelt nagyon kedvező feltételekkel vehetik fel már a 17 év feletti dolgozó fiatalok, azonban olyan buktatókkal is szembe kell nézniük, amelyek később könnyen drága piaci hitellé alakíthatják át számukra életük feltehetően első kölcsönét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!