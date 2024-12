Lakáshitelt 20 helyett 10 százalékos önerőből?

A Raiffeisen Bank is tervezi a 10 százalékos önerő bevezetését a „zöld” ingatanok esetében. Az indulás pontos időpontja azonban még nem ismert.

Az OTP Banknál is elérhető lesz 2025 januárjától az MNB előírásainak megfelelő energiatakarékos ingatlanok esetében a 10 százalékos önerő lehetősége.

Az Erste Banknál már január másodikán elérhető lesz a lehetőség . A banknál zöld hitelcélnak minősül: minősített fogyasztóbarát lakáshitel és piaci termék esetén is zöld új lakásvásárlás, zöld új lakásépítés, zöld felújítás közel nulla, zöld felújítás 30. Fontos, hogy csak akkor lehet az Erste Banknál 10 százalék önerő mellett ingatlant vásárolni, felújítani, ha a célingatlan lesz a kölcsön fedezete és másik, pótfedezet nem lesz a hitelügyletben .

Akkor felel meg az ingatlan, ha az összesített energetikai jellemzőjének számított értéke nem haladja meg a 68 kWh/m 2 /évet. Emellett az épületnek legalább „A+” energetikai minőség szerinti besorolással is kell rendelkeznie.

2024-ben a fiatal, első lakást vásárlók számára elegendő lehetett az MNB előírásai alapján 10% saját megtakarítás is a vásárláshoz. 2025 januárjától pedig már az energiahatékony, „zöld” lakások finanszírozása is működhet 10 szzalék önerő mellett.

