Leáll az órák leolvasásával az ELMŰ-ÉMÁSZ, a fogyasztóknak kell beküldeni az adatokat

Leáll az órák leolvasásával az ELMŰ-ÉMÁSZ, a fogyasztóknak kell beküldeni az adatokat

A járvány miatt nem tudják elvégezni a helyszíni leolvasást, ezért a fogyasztóktól kérik, küldjék be az adatokat annak érdekében, hogy valós elszámolást készíthessenek az éves fogyasztásról.

A ELMŰ-ÉMÁSZ tájékoztatója megjegyzi: a mérőállások diktálásával kapcsolatosan fontos tudni, hogy azt csak egy adott diktálási időszakban lehet megtenni. A diktáláshoz arra kérik a fogyasztókat, hogy ellenőrizzék a számlájukon található várható leolvasás időpontját. Amennyiben a számlán nem találnak erről információt, lépjenek be a online ügyfélszolgálatba, ahol a diktálási időablakot a Mérőállás/Mérőállás bejelentése menüpontban lehet ellenőrizni.

A mérőállás bejelentésére több csatorna is szolgál:

