Nagyot szólhat a falusi CSOK? Egyelőre nem látszik a lelkesedés

Nem egyszerű igényelni a családi otthonteremtési kedvezmény új fajtáját és egyelőre bankok is tartózkodnak tőle. A Bank360 összeszedte a júliusi csok-fejleményeket.

Július elején nem csak az igen népszerű 10 millió forintos babaváró hitel vált elérhetővé a családvédelmi akcióterv részeként, de a csok új verziója is igényelhetővé vált.

Már használt lakásra is igényelhető csok-hitel

Korábban csak azok vehették igénybe a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal igényelhető lakáshitelt, akik új lakást vásárolnak. Júliustól már azok is igényelhetik, akik használt lakást akarnak venni.

A hitelösszeg 2 gyermek esetén 10 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén pedig 15 millió forint lehet.

Használt lakás vásárlásánál, bővítésénél két gyermek esetében legalább 50 négyzetméter, három gyermeknél 60 négyzetméter, négynél pedig 70 négyzetméter feletti alapterületű lakásra fordíthatjuk a kölcsön összegét, amely ráadásul - igazodva az ingatlanpiaci realitásokhoz - már nem 10 millió forint lehet három gyermek vállalása esetén, hanem legfeljebb 15 millió forint.

A Bank360 kiemeli, hogy a csok-hitel továbbra is csak a vissza nem térítendő támogatás, a csok mellé vehető fel, ez 2019. júliusától is maximum 10 millió forint új lakás vásárlása esetén három gyermek vállalásával, amennyiben lakás esetében 60 négyzetméter, lakóház esetében pedig 90 négyzetméter feletti alapterületű ingatlant vásárolunk.

A kínálat A kínálat

Szintén júliusban derült ki, hogy lehet vállalkozás székhelye csok-os ingatlan. Július 11-től be lehet jegyezni egy egyéni vállalkozó (ideértve a KATA-s egyéni vállalkozókat is) vagy társas vállalkozás székhelyét a CSOK-kedvezményes ingatlanba, ugyanakkor az ingatlannak meg kell felelnie több feltételnek is, mint például:

a bejelentett cég ne folytasson mezőgazdasági tevékenységet

ne exportáljon az EU más országaiba

és nagyon fontos pont, hogy az elmúlt 3 pénzügyi évben a csok támogatás és egyéb csekély összegű (de minimis) EU-s támogatások együttes összege nem érheti el a 200 000 eurót a bejelentett vállalkozás esetében. Áruszállítást és közúti fuvarozást végző vállalkozások esetében ez 100 000 eurós határ.

Falusi csok - egyelőre alacsony az érdeklődés

Elindult a csok egy másik, kistelepülésekre szabott változata, az úgynevezett falusi csok, amely az elnéptelenedő falvakat hivatott csábító célponttá tenni a letelepedni vágyóknak. 2468 olyan kistelepülés van az országban, ahol ezzel a konstrukcióval vásárolhatunk lakást.

A Bank360 szerint a meghatározott településeken túl két nagy különbség van még a hagyományos csokhoz képest. Az egyik a vissza nem térítendő támogatás összege használt lakás vásárlása esetén. Ez ugyanis

egy gyermek után 600 ezer,

2 gyermek után 2,6 millió,

3 gyermek után 10 millió forint.

A másik jelentős eltérés a felhasználhatóságban van - hívja fel a figyelmet a Bank360: a támogatási összeg legfeljebb 50 százalékát fordíthatjuk vásárlásra, az összeg másik felét kizárólag bővítésre vagy korszerűsítésre költhetjük, azaz például 10 millió forintból 5 milliót szánhatunk a vásárlásra. A falusi csok mellé szintén felvehetjük a kedvezményes csok-hitelt.

Annak ellenére, hogy a falusi csok jelentősen felhajtotta az ingatlanárakat a települések nagy részén, sem az ügyfelek, sem a bankok nem kapkodnak egyelőre a lehetőség után. A Bank360 információi szerint jelenleg csak két banknál - igaz, két nagybanknál - az OTP-nél és a Takarékbanknál igényelhetik a vidéki otthonra vágyók az akár 10 millió forintot, ám piaci információk szerint elhanyagolható a leadott kérelmek száma.