Október végéig kell átesni a banki adategyeztetésen

A pénzügyi intézmények egy módosított jogszabály alapján június végétől írásban – vagy a konkrét ügyfélszerződésekben meghatározott módon, pl. elektronikus levélben, netbanki üzenetben stb. – tájékoztatást küldtek azoknak a fogyasztóknak vagy vállalati ügyfeleiknek, akik még nem végezték el a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) által előírt teljeskörű azonosításukat. Erre a pénzügyi rendszer és valamennyi ügyfél biztonsága érdekében van szükség – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleménye.

Nem kell mindenkinek

Az MNB közleménye egyben felhívja a figyelmet arra is, hogy csak azoknak kell adataikat egyeztetniük, akik 2017. június 26. előtt kötöttek pénzügyi szerződést, és akikről pénzügyi intézményük időközben nem szerezte be a hiányzó adatokat (pl. mert nem személyesen intézték ügyeiket bankfiókjukban). Az elmúlt hónapokban kizárólag ők kaptak értesítést, a többieknek nincs teendőjük. Számos intézménynél az azonosítási adatok nemcsak személyesen, de intézménytől függően postán, elektronikus levélben, esetleg netbankon, vagy élő videóbankon keresztül is megadhatók. Érdemes előzetesen tájékozódni az adott pénzügyi intézmény honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain az azonosítás lehetséges módjairól.

Az adategyeztetésnek legkésőbb október 31-ig meg kellene történnie törvény szerint, ám az ügyintézést nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Amíg a teljeskörű azonosításra nem kerül sor, az adott ügyfél nem kezdeményezhet új pénzügyi tranzakciót számláján. E korlátozás viszont – amely nem érinti a hiteltörlesztéseket, hatósági átutalásokat és az inkasszót – később is azonnal feloldható, amint megadja hiányzó adatait.

Mi kell az adategyeztetéshez?

Az adott pénzügyi intézmény az azonosítás során lemásolja a fogyasztó lakcímét és személyazonosságát igazoló fényképes okmányokat, s elkéri az esetleg még hiányzó személyes adatait. Az ügyfélnek írásban nyilatkozni is kell arról, hogy kiemelt közszereplőnek – annak közeli hozzátartozójának, közeli kapcsolatban álló személynek – minősül-e (elsődlegesen a politikusok, magas beosztású állami vezetők, diplomaták tartoznak e körbe.)

A gazdasági társaságoknál a cég nevében rendelkezésre jogosultak, illetve képviselők személyi és lakcím okmányát kell lemásolni, közölni kell a vállalkozás adószámát (ha nincs még nyilvántartva), és ki kell tölteni egy, a korábbinál részletesebb tényleges tulajdonosi nyilatkozatot.

Az azonosítási kötelezettség a banki folyószámlával rendelkezők mellett a hazai székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező önkéntes egészség- és nyugdíjpénztárak, befektetési szolgáltatók, s életbiztosítók ügyfeleire is vonatkozik.