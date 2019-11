Román autóra esküsznek a nagy magyar családok

"Szeptember óta megnégyszereződött a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával kötött szerződések száma, azaz közel 3000 család autóvásárlását segítette a program. A gépkocsik típusa továbbra is azt mutatja, hogy főként azok a családok vették igénybe a támogatást, ahol az érdemi segítséget jelentett."

- posztolta péntek délelőtt a Facebookra Varga Mihály. A nagycsaládosok autóvásárlását támogató program jelen állását a pénzügyminiszter az alábbi ábrával szemléltette:

A gyorsjelentés nem mutat változást a legutóbbi, szeptember közepi szondázás óta. Akkor is a Dacia volt messze a legkelendőbb nagycsaládos kocsi, a második helyen akkor is az Opel állt. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a román autógyártó hétüléses modelljét jóval olcsóbban lehet beszerezni, mint a riválisok járműit - másfél-kétmillió forinttal is kevesebb lehet a hozzá szükséges önrész.

