Világraszóló újdonság a magyar Erste Banktól

Az gyakran előfordul, hogy egy külföldi bank újítását vezeti be a magyarországi érdekeltsége. Az azonban meglehetősen ritka, hogy a leánybank rukkol elő egy innovációval. Mennyi idő telt el az első kapavágás óta és mi a nóvum az Erste Bank által most piacra dobott termékben?

Azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen csak folytattuk a haladó hagyományokat, azokból szinte magától értetődően következett a mostani fejlesztés. Hiszen érdemes felidézni, hogy Magyarországon az Erste Banknál volt először elérhető a mobiltelefonos fizetés platformtól függetlenül minden típusú kártyára, s a fizetési kérelem bevezetésében is az élen jártunk. A legújabb termékünk kifejlesztése egy évet vett igénybe és az a megtiszteltetés érte az Erstét, illetve Magyarországot, hogy az a világon először nálunk indult el. Ez azért nagy szó, mert az ehhez hasonló, globálisan elterjedő innovációk általában Skandináviából és az Egyesült Királyságból kerülnek a piacra, nagyon ritka, hogy Közép- és Kelet-Európából. A mi fejlesztésünk jelentősége, hogy míg a világon négy, Magyarországon három éve bevezetett részletfizetési lehetőség eddig csak a hitelkártya-birtokosaink számára volt elérhető, addig mostantól már a betéti kártyák folyószámlahitel-keretének terhére is igényelhető lesz.

Mi az innováció lényege?

Az Erste Bank hazai ügyfelei most már bármely 20 ezer forint feletti, Mastercard-kártyás vásárlásukra néhány gombnyomással kérhetnek kedvező részletfizetést – ez nagy rugalmasságot biztosít a számukra. Fontos, hogy nem csupán egyetlen nagyobb értékű termék megvásárlásakor kaphatnak digitális áruhitelt, hanem bármikor, ha a költésük értéke meghaladja a 20 ezer forintot.

Ráadásul lényegesen egyszerűbbé válik a részletfizetés igénylése. Eddig például egy szórakoztató elektronikai termék részletre történő megvásárlásakor bankszámlakivonatot kellett bemutatni az áruház ügyintézőjének. Ezt követően azonban már nem kell beállni a sorba, hanem egy betéti- vagy hitelkártyával gyorsan digitális áruhitelhez lehet hozzájutni, kedvező részletfizetési lehetőséget elérve bármely nagyobb értékű vételre. A bolti vásárlásnál a bankkártya elfogadó terminálon, az online fizetésnél egy felugró ablakban választhatják ki a kártyabirtokosok, hogy a szokásos módon egyben, vagy fix részletekben szeretnék kiegyenlíteni a vételárat. Érdemes kiemelni, hogy olyan online webáruházakban is fizethetünk ezután részletre, ahol eddig áruhitelt nem kínáltak az ügyfeleknek.

Annus Norbert, az Erste Bank Kártya és Fogyasztási Hitelek Igazgatóság vezetője. Fotó: Erste Annus Norbert, az Erste Bank Kártya és Fogyasztási Hitelek Igazgatóság vezetője. Fotó: Erste

Kiknek lehet vonzó ez az új megoldás?

Rendkívül fontos, hogy ezáltal a digitális áruhitelezés a jelenleginél sokkal több ügyfél számára válik elérhetővé, mint korábban, amikor csak a hitelkártyákkal rendelkezőknek volt adott e lehetőség. A tapasztalatok szerint a részletfizetést leginkább 50-100 ezer forint közötti összegsávban választják az ügyfelek, és jellemzően olyan esetekben, amikor a vásárláshoz kapcsolódó egyéb kölcsönre nincs lehetőség, vagy az túl sok ügyintézéssel járna. Tipikusan ilyen ügyletet jelentenek az online vásárlások, ezeken belül is leginkább az elektronikai és számítástechnikai áruházak tranzakciói. Az érintett hitelkártyáknál a 20 ezer forint feletti fizetési tranzakciók több mint 12 százalékánál a „részletet” választották a vásárlók az elektronikai szakboltokban.

A mostani megoldás előnye, hogy általában olcsóbb, mint egy sima rulírozó hitelkeret, egyedi árazást kap az ügyfél. A részletfizetésnek köszönhetően nem egy összegben terheli meg a pénztárcáját az adott kiadás, hanem részletekben, hosszabb idő alatt fizetheti vissza a felhasznált összeget – a hitelkártya, vagy éppen a folyószámlahitel-kamatoknál kedvezőbb kondíciókkal.

Ugyanakkor sokkal több promócióra van lehetőség, akár a kereskedővel együtt. Az új megoldás különösen a webshopok üzemeltetői számára kedvező, hiszen náluk a részletfizetésre ezzel egyszerű lehetőség nyílik. De a kisebb boltoknak is jó lehetőséget jelent, hiszen a kereskedőknek 2021. január 1-jétől legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget biztosítaniuk kell. Ha bankkártya terminált telepítenek, akkor egyúttal most már tudnak digitális áruhitelt is biztosítani, ennek érdekében semmit nem kell külön tenniük, nem kell még egy szerződést kötniük a bankkal és vállalni az adminisztrációs terheket.

S milyen termékek megvásárlásánál kérhetnek a kártyatulajdonos ügyfelek részletfizetést?

E tekintetben is a hitelkártyás részletfizetésekből tudunk kiindulni. Ezek alapján tipikus felhasználási területek az olyan üzletek voltak, ahol az áruhitel korábban megszokott volt –ilyenek például a bútorkereskedők. Ám a kártyabirtokosok új területeken is gyakran használják a szolgáltatást. A kerékpár- vagy a motoros boltok és szervizek esetében például a hitelkártyás tranzakciók 6 százaléka zárult részletfizetéssel. Emellett volt ilyen tranzakcióra példa utazási irodában, egészségügyi vizsgálatok esetén, tandíj fizetéskor vagy egészségpénztári befizetéskor.

Mennyire gyakoriak a részletfizetések, egy ügyfél jellemzően hányszor él e lehetőséggel?

A részletfizetésre rá is lehet szokni, volt, aki 12 hónap alatt hetven alkalommal vásárolt így. A legnagyobb összegű Mastercard Részletfizetés másfél millió forint volt, erre egy budapesti fogászatban került sor, de van példa jelentősebb összegű tranzakcióra tüzép telepen, autókereskedőnél is.

Jelenleg már több mint százezer bankkártya-elfogadó terminál alkalmas arra Magyarországon, hogy a részletfizetési opciót megjelenítse vásárlás közben, ez a hazai kereskedői terminálok közel háromnegyede. A jövőben a lefedettség további emelését tervezik a piaci szereplők.